Waldbrände in den USA Zehntausende müssen vor Feuer fliehen Stand: 31.12.2021 03:39 Uhr

Wegen schwerer Waldbrände im US-Bundesstaat Colorado haben die Behörden Zehntausende Menschen aufgefordert sich in Sicherheit zu bringen. Der Wetterdienst nennt die Situation "lebensbedrohlich". Winde erschwerten zudem die Löscharbeiten.

Im US-Bundesstaat Colorado haben die Behörden Zehntausende Menschen aufgefordert, sich vor schnell ausbreitenden Waldbränden in Sicherheit zu bringen. Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, rief auf Twitter zu "Gebeten für Tausende Familien, die sich vor den Bränden in Superior und Boulder County in Sicherheit bringen", auf.

Die 20.000 Einwohner der Stadt Louisville und weitere 13.000 Bewohner von Superior wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. Der Nationale Wetterdienst bezeichnete die Situation als lebensbedrohlich.

Waldbrände im Winter sind in der Region ungewöhnlich. Wie weite Teile des Westens der USA leidet Colorado unter einer Dürre, die das Gebiet anfällig für Waldbrände gemacht hat. Durch Sturmböen umgestürzte Stromleitungen hatten eine Reihe kleinerer Brände entfacht, die sich in der trockenen Landschaft von Boulder County ausbreiteten. Die Winde erschwerten auch die Löscharbeiten.

Ein Haus brennt, nachdem ein schnelles Lauffeuer durch ein Viertel in Louisville fegte. Bild: AFP

Alaska meldet Wärmerekord

Im nördlichen Bundesstaat Alaska warnten die Behörden unterdessen vor einem "Icemageddon" - in Anspielung auf das Wort "Armageddon" (Deutsch: Desaster). Damit meinen sie die plötzlichen Eismassen, die Straßen in der Stadt Fairbanks blockierten.

Stunden zuvor hatte das Thermometer auf der Insel Kodiak im Süden Alaskas 19,4 Grad Celsius erreicht - ein historischer Wärmerekord für den Dezember in dem Bundesstaat. Dabei fiel so viel Regen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, der am Boden gefror, als die Temperaturen wieder unter Null sanken.

Die Wetterkapriolen mit Schnee und Regen haben auch im Bundesstaat Washington sowie in Kalifornien für Verkehrsprobleme und Evakuierungen gesorgt.

Wissenschaftler sehen Ursache in Klimawandel

Wissenschaftler führen das zunehmend unberechenbare Extremwetter der vergangenen Monate in den USA auf den menschgemachten Klimawandel zurück. Sowohl Waldbrände als auch Stürme nehmen in ihrer Intensität zu und verursachen hohe Schäden.