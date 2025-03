Besuch des US-Vizepräsidenten Angespannte Stimmung in Grönland Stand: 28.03.2025 02:35 Uhr

US-Vizepräsident JD Vance und seine Ehefrau reisen nach Grönland. Die dänische Regierung sieht in dem Besuch eine weitere Provokation - und auch bei bei den Grönländern stößt er auf wenig Begeisterung.

Seit Anfang der Woche herrscht nur Verwirrung um diesen Besuch: Erst landen zwei US-Flugzeuge auf Grönland, die gepanzerte Fahrzeuge an Bord haben - als Vorhut für den US-amerikanischen Energieminister Chris Wright und den Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz. Die wollen - offiziell nicht eingeladen - vorbeikommen und unter anderem einen US-Militärstützpunkt besuchen.

JD Vance kommt jetzt doch mit

Gleichzeitig soll auch die Frau des US-Vizepräsidenten JD Vance der Insel einen Besuch abstatten und ein Hundeschlittenrennen besuchen. Eine Frau, die angeblich ein Faible für Grönland hat, glaubt man US-Präsident Donald Trump. Usha Vance sei eine "sehr nette Frau, die das Konzept Grönlands liebt", sagte Trump.

Dann heißt es: Die beiden Herren Wright und Waltz kommen doch nicht. Doch Usha Vance soll nicht alleine bleiben, verkündet plötzlich ihr Ehemann. Sharing is Caring - auch er kommt nach Grönland.

"Hi Leute, es gab eine solche Aufregung über den Besuch von Usha in Grönland, dass ich dachte: Den Spaß soll sie nicht allein haben, ich begleite sie", verkündete der Vizepräsident schließlich auf X. "Ich besuche unseren Militärstützpunkt. Und werde ich noch checken, was dort in Sachen Sicherheit los ist. Ihr wisst, viele andere Länder haben Grönland gedroht, das Territorium bedroht und auch die Wasserwege."

"Grönland ist nicht zu verkaufen"

Bedroht fühlen sich viele Grönländer im Moment allerdings vor allem von den USA. Trump hat kürzlich nochmal unmissverständlich gesagt, man werde so weit gehen wie nötig. "Wir brauchen Grönland, Dänemark muss uns Grönland überlassen." Das finden die Inselbewohner sehr beunruhigend: "Es ist zu viel, Grönland ist nicht zu verkaufen", sagt jemand. "Sie kommen einfach spontan her wie es ihnen passt. Das geht nicht", findet ein anderer.

Die große Mehrheit der Menschen in Grönland möchte nicht zu den USA gehören. Gleichzeitig will die Bevölkerung unabhängig sein von Dänemark. Derzeit verhandeln die Grönländer nach einer Wahl über eine neue Regierung.

Dänemark protestiert gegen "Eskalation"

Grönland gehört zu Dänemark, ist politisch in Teilen autonom. Kopenhagen hat wenig Interesse daran, die größte Insel der Welt an die Amerikaner abzutreten. Denn Grönland macht Dänemark - und damit ganz Europa - zu einer arktischen Macht. Deshalb macht die Regierung in Dänemark noch mal klar: Die rote Linie ist überschritten.

"Wir wehren uns gegen diese Eskalation seitens der USA. Von dänischer Seite aus ist die Linie klar. Das war schon immer so", sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen im dänischen Fernsehen. "Wir sagen deutlich: Wir werden uns nicht damit abfinden, dass die Amerikaner glauben, sie könnten entscheiden, wie das dänische Königreich in Zukunft aussehen soll. Das ist eine Entscheidung, die Dänemark und Grönland gemeinsam treffen."

Angespannt blickt Dänemark heute Richtung Norden - und auch die 56.000 Grönländer fragen sich: Was will der US-Vize-Präsident mit seinem Besuch erreichen? Nur nach dem Rechten sehen auf dem eigenen Militärstützpunkt - das glauben die wenigsten.