Im Alter von 65 Jahren Hollywoodstar Val Kilmer ist tot Stand: 02.04.2025 07:40 Uhr

Val Kilmer ist laut übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 65 Jahren gestorben. In Hollywood wurde er in den 1980er-Jahren durch "Top Gun" berühmt, später verkörperte er auch Batman und Jim Morrison.

Der US-Schauspieler Val Kilmer ist tot. Laut übereinstimmenden Medienberichten starb der Hollywoodstar an einer Lungenentzündung. Er wurde 65 Jahre alt. Zunächst hatten New York Times und die Nachrichtenagentur AP berichtet. Sie beriefen sich auf Kilmers Tochter Mercedes.

Der Schauspieler war bereits 2014 an Kehlkopfkrebs erkrankt, der auch Luftröhrenschnitte erforderlich machte. Von der Krankheit erholte er sich.

Durchbruch als "Top Gun"-Pilot

Kilmer hatte sein Leinwanddebüt 1984 in der Filmkomödie "Top Secret!". Zwei Jahre später spielte er an der Seite von Tom Cruise im erfolgreichen Piloten-Actionfilm "Top Gun" mit. Die Rolle als Kampfpilot "Iceman" machte ihn berühmt - und zu einem der damaligen Topverdiener in Hollywood. 2022 kehrte er mit einem Gastauftritt in "Top Gun: Maverick" zurück.

Nach seinem Durchbruch in "Top Gun" folgten weitere Rollen in "The Doors" (1991), "True Romance" (1993) und "Heat" (1995). In "Batman Forever" mit Nicole Kidman und Chris O’Donnells spielte Kilmer 1995 zudem den Superhelden Batman.

In Ron Howards Fantasyfilm "Willow" (1988) spielte Kilmer ebenfalls die Hauptrolle - und heiratete seine britische Co-Star Joanne Whalley, mit der er zwei Kinder hat. Die Ehe wurde geschieden.

Schwieriger Ruf in Hollywood

Der in Kalifornien geborene und an der Juilliard School ausgebildete Schauspieler wurde in den 1990er-Jahren zu einem der bekanntesten Hauptdarsteller Hollywoods, bevor zahlreiche Auseinandersetzungen mit Regisseuren und Co-Stars sowie eine Reihe von Flops für einen Karriereknick sorgten. Später trat der Schauspieler eher in Low-Budget-Produktionen auf.