USA Zahl der Todesopfer durch Wintersturm steigt Stand: 25.12.2022 15:44 Uhr

Infolge der extremen Wetterbedingungen durch den Wintersturm "Elliot" sind in den USA mehrere Menschen gestorben. Über die Zahl der Toten gibt es in Medienberichten unterschiedliche Angaben. Die arktische Kaltfront zieht nun Richtung Kanada ab.

Mittlerweile zieht der Wintersturm "Elliot" seit rund drei Tagen über die USA hinweg. Mehrere Menschen sind bereits infolge der extremen Wetterverhältnisse ums Leben gekommen, die meisten Todesopfer gab es durch Autounfälle.

Die Zahl der Todesopfer schwankt in den Medienberichten: Der Sender NBC sprach unter Berufung auf Behördenangaben von mindestens 28 Toten. CNN berichtete von 22 Menschen, die durch den Wintersturm starben. Andere Medien nannten eine Zahl von 18 oder 19 Todesopfern.

In Erie County im Bundesstaat New York starben am Samstag mindestens drei Menschen, wie der Verantwortliche aus dem Bezirk, Marc Poloncarz, auf Twitter bestätigte. Bei zwei von ihnen seien die Rettungsdienste nicht rechtzeitig eingetroffen, hieß es in der "New York Times". Grund dafür sei der starke Schneefall gewesen. Nicht einmal Schneepflüge hätten die Straßen noch räumen können.

Weiterer Schneefall an Großen Seen erwartet

Doch allmählich beruhigt sich die Lage in den meisten Bundesstaaten. Angaben des US-Wetterdienstes zufolge hat sich das Zentrum der arktischen Kaltfront inzwischen Richtung Norden verlagert und befinde sich nun über dem Osten Kanadas. Allerdings sei in der noch immer stark betroffenen Region um die Großen Seen im Nordosten der USA weiterer starker Schneefall zu erwarten, der mit starken Windböen einhergehe. Dadurch könnten schneesturmartige Bedingungen herrschen.

Auch in der Nacht zu Sonntag war die landesweit kälteste Temperatur demnach mit minus 33,9 Grad Celsius im Bundesstaat North Dakota westlich der Großen Seen gemessen worden. In einigen Bundesstaaten waren die Temperaturen seit Freitag teils auf Werte um minus 45 Grad Celsius gefallen.

Auf der Rückseite der Kaltfront steigen die Temperaturen bereits wieder an. Nächste Woche um diese Zeit, also am Silvestertag, könnte es in vielen Gegenden sogar überdurchschnittlich hohe Temperaturen geben.

Stromversorger rufen zum Energiesparen auf

Infolge des Wintersturms war es zu massiven Beeinträchtigung im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr gekommen. Tausende Flüge mussten komplett gestrichen werden, allein am Samstag waren es mehr als 3000. Fast 8000 Verbindungen waren verspätet.

"Elliot" sorgte auch für Stromausfälle, von denen zwischenzeitlich mehr als 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmen in den USA betroffen waren. Nach Angaben der Webseite "PowerOutage" waren am Sonntagmorgen noch immer mehr als 170.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Einige Stromversorger riefen ihre Kunden dazu auf, Energie zu sparen, um das Netz nicht weiter zu belasten.