Amoklauf an US-Grundschule Angreifer kündigte Tat auf Facebook an Stand: 25.05.2022 22:04 Uhr

Nach dem Amoklauf an einer texanischen Grundschule stehen die Vereinigten Staaten unter Schock. Kurz bevor der Angreifer 21 Menschen erschoss, kündigte er seine Tat auf Facebook an, teilte Texas Gouverneur Abbott nun mit.

Der Amokläufer an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas hat nach Angaben von Gouverneur Greg Abbott seine Pläne kurz vor der Tat auf Facebook angekündigt. Er habe zunächst geschrieben, dass er seine Großmutter erschießen werde, sagte Abbott bei einer Pressekonferenz. Sein zweiter Beitrag lautete demnach, dass er auf seine Großmutter geschossen habe.

Etwa eine Viertelstunde vor der Ankunft an der Schule habe der 18-Jährige geschrieben, dass er in einer nicht namentlich genannten Grundschule um sich schießen werde, so Abbott weiter. Seinen Angaben zufolge war der Schütze nicht vorbestraft. Es sei aber nicht sicher, ob der Amokläufer irgendwelche Eintragungen als Jugendlicher hatte. Das müsse noch ermittelt werde. Psychische Erkrankungen seien nicht bekannt.

Großmutter überlebte

Der Gouverneur gab auch bekannt, dass der Schütze seiner Großmutter ins Gesicht geschossen habe - sie überlebte. In der Schule sei er dann in einen Klassenraum eingedrungen, der mit einem anderen verbunden gewesen sei. Seine Waffe sein ein AR-15-Sturmgewehr gewesen. Der 18-Jährige hatte in einer Grundschule in Uvalde nahe San Antonio 19 Kinder und zwei Lehrer getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, berichtete die Nachrichtenagentur AP und beruft sich dabei auf Ermittler der Bundesbehörden. Einige Grundschüler seien verletzt worden und mindestens ein zehnjähriges Kind befinde sich immer noch in kritischem Zustand.

Täter feuerte offenbar Hunderte Male

Bisher ist bekannt, dass Sicherheitsbeamte der Grundschule in Texas unmittelbar vor der Tat offenbar versucht hatten, den Attentäter noch zu stoppen. Der 18-Jährige verschaffte sich trotzdem Zutritt zur Schule. Er habe schusssichere Kleidung getragen und Hunderte Mal geschossen, erklärten die Ermittler. Das alles sind vorläufige Informationen. Polizeisprecher Chris Olivarez zufolge erschoss der Täter alle seine Opfer offenbar in einem einzigen Klassenzimmer. Sämtliche Toten seien in einem Raum gefunden worden, in dem sich der Schütze zuvor verbarrikadiert habe.

Polizeichef Pete Arrendondo bat um Geduld. Im Zentrum stehe im Moment das Schicksal der Hinterbliebenen: "Unsere Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wenn wir in der Lage sind, die Familien zu informieren, dann werden wir das tun. Das ist unsere Priorität, also warten Sie bitte noch ab."

O'Rourke: "Sie unternehmen nichts"

Gouverneur Abbott führte die Tat nicht auf den leichten Zugang zu Waffen, sondern auf eine Zunahme von psychischen Erkrankungen zurück. Er argumentierte, dass 18-Jährige in Texas seit 60 Jahren Gewehre kaufen könnten, es aber nie zu einem Schulmassaker diesen Ausmaßes gekommen sei.

Der demokratische Politiker und Gouverneurs-Kandidat Beto O'Rourke machte Abbott wegen dessen Haltung zum Waffenrecht für die Gewalttat mitverantwortlich: "Sie unternehmen nichts", sagte der frühere Präsidentschaftsbewerber während der Pressekonferenz an die Adresse des konservativen Gouverneurs. "Das ist Ihre Verantwortung."

Mehrheit reicht nicht aus

US-Präsident Joe Biden forderte Konsequenzen aus den wiederkehrenden Amokläufen mit Schusswaffen. "Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte er. "Wir müssen handeln."

Konkrete Initiativen kündigte der Präsident nicht an. Denn für eine Änderung der Gesetze braucht er den US-Kongress, das kann er nicht allein. Aber selbst wenn Abgeordnete seiner Partei, der US-Demokraten, jetzt Gesetzesentwürfe ins Parlament einbringen würden, wäre auch dieses Mal nicht klar, ob sie eine Mehrheit dafür finden. Im Senat reicht die Mehrheit für eine grundlegende Veränderung nicht aus.

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington