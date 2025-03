Krieg gegen die Ukraine Jetzt droht Trump Russland mit Zöllen Stand: 07.03.2025 17:05 Uhr

Zuletzt hatte Trump sich Putin angenähert, jetzt verschärft er den Ton gegen den Kreml: Wegen andauernder Angriffe Russlands auf die Ukraine drohte er mit Sanktionen und Zöllen. Ob er diese auch umsetzt, ist offen - wie vieles bei Trump.

US-Präsident Donald Trump hat Russland bis zum Abschluss eines Friedensabkommens mit der Ukraine mit umfangreichen Strafmaßnahmen wie Sanktionen und Zölle gedroht. "Angesichts der Tatsache, dass Russland die Ukraine derzeit auf dem Schlachtfeld regelrecht 'zermalmt', denke ich ernsthaft über weitreichende Banken-Sanktionen, Sanktionen und Zölle gegen Russland nach, bis eine Waffenruhe und eine endgültige Friedensvereinbarung erreicht sind", schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social.

Er forderte beide Kriegsparteien auf, sich sofort an den Verhandlungstisch zu begeben, "bevor es zu spät ist". Ob Trump seine Drohungen auch wahrmacht, ist unklar. Seit seinem Amtsantritt vor knapp sieben Wochen hatte Trump immer wieder auch anderen Ländern mit Zöllen gedroht. Erst gestern hatte Trump Zölle gegen Mexiko und Kanada ausgesetzt, zwei Tage nachdem sie in Kraft getreten waren.

Trump näherte sich Putin zuletzt an

Auch Trumps Kurs gegenüber Russland und der Ukraine ist voller Wendungen. Trump hatte Kremlchef Wladimir Putin bereits kurz nach Amtsantritt wegen des Kriegs gegen die Ukraine mit Sanktionen gedroht. Damals schrieb er: "Stoppen sie diesen irrwitzigen Krieg. Es wird nur schlimmer."

Zuletzt hatte sich Trumps Ton gegenüber Moskau aber deutlich verändert. Der US-Präsident näherte sich mit seinen Aussagen dem Putin an. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj griff Trump dagegen verbal heftig an und machte diesen sogar für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortlich.

Nach seinem beispiellosen Streit mit Selenskyj vor laufenden Kameras im Weißen Haus vor einer Woche hatte Trump auch die US-Militärhilfen für die Ukraine vorübergehend ausgesetzt. Bei den westlichen Partnern löste dieser Kurs des US-Präsidenten Bestürzung und höchste Besorgnis aus. Zuletzt gab es aber Signale der Wiederannäherung zwischen Washington und Kiew.

Nächtliche Angriffe auf die Ukraine

In der Nacht und den frühen Morgenstunden hatte Russland die benachbarte Ukraine erneut unter schweren Beschuss mit Raketen und Drohnen genommen - und dabei insbesondere Energieanlagen angegriffen. Russland greift in seinem inzwischen mehr als drei Jahre währenden Angriffskrieg systematisch die Energieversorgung der Ukraine an. Mehr als die Hälfte der Kapazitäten zur Stromerzeugung wurde dabei bereits zerstört. Wegen des Angriffskriegs hat der Westen Russland bereits mit weitreichenden Sanktionen belegt.