Tote bei Festival in Texas

Zu der Massenpanik bei einem Musikfestival in Houston sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Fünf der acht Todesopfer seien unter 18 Jahren alt gewesen, sagte Bürgermeister Turner. Die genaue Ursache ist weiter unbekannt.

Nach der Massenpanik bei einem Konzert von Travis Scott hat der Bürgermeister von Houston Einzelheiten zu dem Unglück genannt. Die acht Todesopfer seien zwischen 14 und 27 Jahre alt, erklärte Bürgermeister Sylvester Turner in einer Pressekonferenz. Fünf von Ihnen seien unter 18 Jahren alt gewesen. 13 Menschen würden noch im Krankenhaus behandelt.

Es habe sich um eine "Tragödie auf vielen Ebenen" gehandelt, sagte Turner. Noch sei es zu früh, um Schlüsse über die Ursachen für das Unglück zu ziehen. Es gäbe viele offene Fragen.

Hunderte Verletzte wurden noch vor Ort behandelt.

Augenzeugen berichteten, die Menge sei während eines Auftritts von Scott auf die Bühne zugestürmt. Die Besucher wurden so eng zusammengedrückt, dass manche nicht atmen und sich nicht mehr bewegen konnten. Zu der Massenpanik kam es während des zweitägigen Astroworld Festivals. Rund 50 000 Menschen befanden sich im Veranstaltungszentrum NRG Park von Houston.

Das Astroworld-Festival wird von Travis Scott organisiert. Laut einem Bericht der Zeitung "Houston Chronicle" unterbrach er mehrmals seinen Auftritt aufgrund von Zwischenfällen im dicht gedrängten Publikum. Insgesamt kamen 50.000 Menschen zu dem zweitägigen Festival.

Scott äußerte sich auf Twitter zu dem Unglück. "In bin völlig am Boden zerstört, von dem was letzte Nacht passiert ist", schrieb der 29-jährige Rapper. Er werde für die Betroffenen und deren Angehörige beten. Die Polizei in Houston habe seine volle Unterstützung, den "tragischen Verlust von Leben" aufzuklären.