Russland und die USA Misstrauen und Vorwürfe im Ukraine-Konflikt Stand: 15.01.2022 13:29 Uhr

Russland versuche, einen Vorwand für einen Einmarsch in der Ukraine zu schaffen - so der Vorwurf der USA. Das seien nichts als "haltlose Sensationsnachrichten", lautet die russische Antwort. Der Ton zwischen beiden Seiten bleibt rau.

Was hat eine Woche mit einer ganzen Reihe von hochrangigen Gesprächen zum Ukraine-Konflikt gebracht? Sowohl aus Russland als auch aus dem Westen kommen Äußerungen, die darauf hindeuten, dass das gegenseitige Misstrauen eher zu- als abgenommen hat.

So kam von US-Seite der Vorwurf, Russland versuche mittels Agenten in der Ukraine einen Vorwand für einen möglichen Einmarsch zu schaffen. "Wir haben Informationen, die darauf hindeuten, dass Russland bereits eine Gruppe von Agenten aufgestellt hat, um eine Operation unter falscher Flagge im Osten der Ukraine durchzuführen", so die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gestern. Zudem sei die Basis für eine Desinformationskampagne gelegt worden, in der die Ukraine als ein Aggressor dargestellt werde, der einen unmittelbar bevorstehenden Angriff in der Ostukraine plane.

"Wie üblich werden keine Beweise vorgelegt"

Russland wies die Vorwürfe umgehend zurück. Wie so oft würden von US-Seite vermeintliche Sensationsnachrichten gestreut, ohne dass es dafür eine Grundlage gebe, teilte die russische Botschaft in Washington mit. "Wie üblich werden keine Beweise vorgelegt."

Russland hat im Grenzgebiet zur Ukraine allerdings Fakten geschaffen, die den Westen beunruhigen: Die russische Armee zog dort rund 100.000 Soldaten zusammen. Im Osten der Ukraine kämpfen bereits seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten gegen ukrainische Regierungstruppen. Und 2014 hatte Russland auch die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim annektiert.

Den Vorwurf, es plane einen Einmarsch seiner Truppen in der Ostukraine, weist Russland bereits seit Wochen immer wieder mit ähnlichen Worten zurück. "Russland ist gegen Krieg. Wir sind für eine diplomatische Lösung aller internationalen Probleme", so formulierte es nun die russische Botschaft in Washington.

Westen verweist auf Souveränität der Ukraine

Die Vorbedingung, die Russland für jedwede diplomatische Lösung der Ukraine-Krise stellt, sind für den Westen allerdings nicht zu akzeptieren. Denn Präsident Wladimir Putin fordert unter anderem eine Zusage der NATO, dass die Ukraine nicht in das transatlantische Militärbündnis aufgenommen wird.

Zwar gibt es derzeit keine konkreten Pläne für eine Aufnahme der Ukraine in die NATO. Doch der Westen verweist unter anderem darauf, dass souveräne Staaten selbst entscheiden, welchen Bündnissen sie sich anschließen und welchen nicht. Und seit dem Ende der Sowjetunion 1991 ist die Ukraine wieder ein souveräner Staat.