Aufhebung des "Travel Ban" Rührende Szenen am Flughafen New York Stand: 09.11.2021 08:39 Uhr

In den USA haben viele Menschen ihre Angehörigen mehr als ein Jahr lang nicht gesehen - nun wurde der "Travel Ban" aufgehoben. Auf die erste deutsche Maschine wurde am Flughafen New York sehnsüchtig gewartet.

Von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

"Sie ist gelandet, juhu! Omi kommt!" Die Maschine aus Frankfurt ist gelandet. Vorfreude am John F. Kennedy Airport in New York. Svenja Ostwald und ihre kleinen Töchter Matilda und Olivia warten unter der Anzeigetafel mit drei großen Buchstaben-Luftballons: O-M-I. Omi Christiane Eckelmann-Rathke aus Eltville sitzt in einer der ersten Maschinen aus Deutschland, in denen Touristen wieder ohne Sondergenehmigung einreisen dürfen.

WDR Logo Antje Passenheim ARD-Studio New York

Und dann kommt sie: "Das ist sie! Da ist Omi!" Umarmung, Freudentränen. "Oh, Ihr Süßen! Ich kann es gar nicht glauben!", schluchzt Eckelmann-Rathke. Zwei Jahre hat sie darauf gewartet, ihre Enkelinnen - fünf und drei Jahre alt - in die Arme zu schließen. "Es ist einfach überwältigend. Ich muss einfach mit den Tränchen kämpfen. Ich hab so auf diesen Moment gewartet und gehofft und bin überwältigt von Glück und Freude, dass ich jetzt alle in den Arm nehmen kann und abknutschen", sagt sie.

Endlich wieder in der Lieblingsstadt

Mehr als eineinhalb Jahre lang trennte der sogenannte "Travel Ban" Familien, Liebespaare, Freunde oder einfach New York-Fans von ihrer City - wie Julia aus Kaarst, die mit ihrem Partner Benjamin ankommt: "Wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier sind." Fiebrig hätten sie darauf gewartet, endlich wieder in die USA zu reisen. "Wir machen immer sehr gern Urlaub da und New York ist unsere Lieblingsstadt. Wir haben sowieso kein anderes Urlaubsziel."

Auch Geschäftsleute wie Volker Kreuzfeld aus der Nähe von Hamburg sind froh, dass sie nun wieder reisen können. Kreuzfeld tut das für ein Logistikunternehmen. "Die Technik hat sich auch weiterentwickelt, und damit konnte man mit Video-Meetings und sowas arbeiten. Aber der persönliche Kontakt zum Kunden ist doch immer wichtiger."

Der weitgehende Einreisestopp belastete nicht nur geschäftlich viele Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. Die EU-Mitgliedstaaten hatten ihre Beschränkungen für Reisende aus den USA bereits seit Sommer schrittweise aufgehoben. Die US-Amerikaner ließen sich Zeit.

"Stimmung an Bord war durchweg gut"

Eine ganz besondere Stimmung an Bord sei es gewesen, beschreibt der Erste Offizier der Lufthansa-Maschine, Aldo Espinoza: "Man hat gemerkt, dass die Passagiere sich gefreut haben über die wiedererlangte Reisefreiheit." Die Maschine sei voll ausgebucht gewesen, freut sich der Co-Pilot: "Also die Stimmung war durchweg gut - auch bei der Besatzung. Wir sind froh, dass alle Passagiere wieder an Bord sein dürfen."

Nach Informationen der Lufthansa ist die Auslastung für die kommenden Wochen so hoch wie vor der Pandemie im Jahr 2019. Wegen der starken Nachfrage werde der traditionsreiche New York-Flug noch diese Woche wieder mit einem Jumbo bestückt.

Alles voller Unwägbarkeiten

Elisa Fuchs und Leo Plum aus Köln sind unterdessen auf dem Flughafen Newark in New Jersey gelandet. Plum kann es kaum glauben: "Bis kurz bevor wir geflogen sind, habe ich gedacht: Ja, wenn jetzt noch etwas dazwischen kommt, wenn du nun doch positiv bist. Da war alles noch voller Unwägbarkeiten. Und jetzt, wo ich es geschafft hab, freue ich mich."

Als die beiden Kölner bei ihrer Freundin in Brooklyn ankommen, sind sie am Ziel einer langersehnten Reise. Und atmen tief durch: "Es riecht nach Amerika. Also mit dem - ich weiß nicht - Waschmittel und von draußen, es hat einfach nach Amerika gerochen", sagt Fuchs.