Trotz Problemen mit Giftspritzen Oklahoma richtet verurteilten Mörder hin Stand: 29.10.2021 08:38 Uhr

Erstmals seit Jahren ist im US-Bundesstaat Oklahoma ein verurteilter Mörder mit der Giftspritze hingerichtet worden. Deren Verwendung war nach zahlreichen Komplikationen gestoppt worden - bis ein Gericht die Entscheidung aufhob.

Trotz einer Reihe von Problemen bei Hinrichtungen in der Vergangenheit hat der US-Bundesstaat Oklahoma die Todesstrafe eines verurteilten Mörders vollstreckt. Der 60-jährige John Grant starb am Donnerstagabend durch die Giftspritze. Es war die erste Hinrichtung seit sechs Jahren in Oklahoma.

Grant habe sich erbrochen und etwa zwei Dutzend Mal am ganzen Körper gezuckt, bevor er für tot erklärt wurde, berichteten der Hinrichtung beiwohnende Journalisten danach auf einer Pressekonferenz. Ein Behördensprecher erklärte, die Hinrichtung von Grant "wurde in Übereinstimmung mit den Protokollen der Strafvollzugsbehörde und ohne Komplikationen durchgeführt". Der Afroamerikaner war 1998 wegen des Mordes an einem weißen Angestellten der Gefängniskantine zum Tode verurteilt worden.

Hinrichtungen mit Spritze seit 2015 ausgesetzt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oklahomas hatte der Oberste Gerichtshof zuvor die Entscheidung eines anderen Gerichts kommentarlos aufgehoben, das die Hinrichtung wegen früherer Komplikationen mit der Giftspritze vorübergehend gestoppt hatte.

Grants Anwälte hatten argumentiert, dass die Verwendung des Beruhigungsmittels Midazolam eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung darstelle. Sie forderten, Hinrichtungen bis zur Gerichtsverhandlung über den Einsatz der Giftspritze in Oklahoma auszusetzen.

Midazolam wurde als möglicher Faktor bei einer Reihe von Vorfällen bei Hinrichtungen in Oklahoma identifiziert. Der letzte ereignete sich im Jahr 2015, daraufhin waren Hinrichtungen in dem Bundesstaat ausgesetzt worden. Eine entsprechende Klage gegen die Hinrichtungen per Giftspritze soll ab Februar 2022 vor Gericht verhandelt werden.

Schwere Komplikationen

Vor 2015 war es in Oklahoma zu einer Reihe von schweren Vorfällen bei Hinrichtungen gekommen, die Fragen über den in der Giftspitze befindlichen Medikamentencocktail aufwarfen: Im April 2014 war der verurteilte Mörder Clayton Lockett erst 40 Minuten nach Verabreichung der Giftspritze gestorben, nachdem ein Medikament in das Muskelgewebe statt in den Blutkreislauf injiziert worden war.

Bei der Hinrichtung von Charles Warner im folgenden Jahr wurde das falsche Medikament verwendet. Eine weitere Hinrichtung wurde in letzter Minute abgesagt, als sich herausstellte, dass erneut das falsche Medikament verwendet werden sollte.

Nächste Hinrichtung im November

Für den 18. November ist die Hinrichtung eines weiteren Häftlings in Oklahoma angesetzt. Der 41-jährige Afroamerikaner Julius Jones wurde für die Erschießung eines weißen Geschäftsmannes im Jahr 1999 verurteilt, hatte die Tat jedoch stets bestritten.