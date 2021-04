Nach Thrombose-Fällen in den USA Johnson & Johnson-Impfstopp empfohlen

In den USA sind nach Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sechs Thrombose-Fälle bekannt geworden. US-Behörden empfehlen deshalb nun, die Impfungen mit dem Vakzin vorerst auszusetzen.

Die Behörden in den USA haben eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen, nachdem bei sechs Menschen im Land danach Sinusvenenthrombosen erfasst wurden. Das teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Die Fälle würden nun genauer untersucht. Bis ein Ergebnis vorliege, werde als Vorsichtsmaßnahme die vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit Johnson & Johnson empfohlen.

Mehr als 6,8 Mio. Dosen verimpft

Bislang seien mehr als 6,8 Millionen Dosen des Impfstoffes, der Ende Februar in den USA zugelassen worden war und von dem es nur eine Dosis braucht, in den USA gespritzt worden. Derzeit würden sechs Fälle untersucht, bei denen es zwischen 6 und 13 Tagen danach zu Sinusvenenthrombosen gekommen war.

In drei Fällen sei zusätzlich eine Thrombozytopenie, also ein Mangel an Blutplättchen, gemeldet worden. Es handele sich um Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren.

Keine Entscheidung für Deutschland

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach Angaben eines Sprechers noch nicht entschieden, wie es nach den US-Warnungen vorgehen will. "Wir nehmen solche Warnungen immer ernst und gehen ihnen nach." Für Deutschland gebe es dazu bislang aber noch keine Entscheidungen, fügte der Sprecher hinzu. Er verwies zudem auf die Zuständigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts.

Das J&J-Vakzin war Mitte März auch in der EU zugelassen worden, ist hier aber im Gegensatz zu den USA noch nicht im Einsatz. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Impfstoff kommende Woche an die EU geliefert wird. Insgesamt sollen im zweiten Quartal 55 Millionen Dosen geliefert werden.

Das Vakzin von Johnson & Johnson ist bereits der zweite Corona-Impfstoff, bei dem ein Zusammenhang mit dem Auftreten von Sinusvenenthrombosen vermutet wird. Zuvor hatten bereits einige Länder die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca zeitweise ausgesetzt, darunter auch Deutschland.