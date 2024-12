Offenbar Dutzende Länder betroffen USA werfen China Hackerangriff vor Stand: 05.12.2024 02:07 Uhr

Die US-Regierung meldet einen groß angelegten Hacker-Angriff auf mehrere amerikanische Telekommunikationskonzerne. Auch Dutzende andere Länder seien betroffen. Das Weiße Haus wirft China vor, hinter dem Angriff zu stecken.

Das Weiße Haus hat China einen groß angelegten Hackerangriff auf mehrere US-Telekommunikationskonzerne und Dutzende andere Länder vorgeworfen. Durch die Aktionen hätten sich Funktionäre in Peking Zugang zu privaten Textnachrichten und Telefongesprächen einer noch unbekannten Zahl von US-Bürgern verschafft, teilte die stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin Anne Neuberger mit. Demnach sollen mindestens acht Telekommunikationsfirmen in den USA betroffen sein.

Noch mehr Unternehmen betroffen?

Mitarbeiter des Weißen Hauses warnten, dass die Zahl der betroffenen amerikanischen Unternehmen sowie Länder noch steigen könnte. Die US-Regierung nehme an, dass Hacker auch auf Nachrichten von ranghohen US-Regierungsmitgliedern und bekannten Politikern hätten zugreifen können, erklärte Neuberger in einer Schalte mit Reportern.

Doch gehe das Weiße Haus nicht davon aus, dass dabei vertrauliche Informationen offengelegt worden seien. Präsident Joe Biden sei über die Erkenntnisse informiert worden.Für das Weiße Haus habe es Priorität, dass die Bundesregierung alles tue, um dem auf den Grund zu gehen.

China bestreitet Hackerangriff

Erst in dieser Woche hatten das FBI und die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit Richtlinien herausgegeben, die bei der Eindämmung von Hackeraktivitäten helfen und Fälle von Cyberspionage künftig verhindern sollen.

In einer Reaktion auf die Richtlinien hatte die chinesische Botschaft in Washington bestritten, für einen Hackerangriff verantwortlich zu sein. Die USA sollten vielmehr damit aufhören, eigene Cyberattacken auf andere Länder auszuführen und davon absehen, das Thema zu nutzen, um Chinas Ruf in den Dreck zu ziehen, sagte Botschaftssprecher Liu Pengyu. Auf Bitten um Stellungnahme zu den jüngsten Vorwürfen aus dem Weißen Haus reagierte die chinesische Botschaft zunächst nicht.