US-Gesundheitsminister Kennedy entlässt Tausende Behördenmitarbeiter Stand: 02.04.2025 07:32 Uhr

US-Gesundheitsminister Kennedy hat Tausende Mitarbeiter ihm unterstellter Bundesbehörden entlassen. Viele von ihnen bekamen das erst auf dem Arbeitsweg mit. Manchen hochrangigen Beamten wurden Jobs in Alaska angeboten.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat mit den von ihr angekündigten Massenentlassungen bei den wichtigsten Gesundheitsbehörden begonnen.

Laut in den Online-Netzwerken veröffentlichten Fotos und Erfahrungsberichten wurden viele der Betroffenen am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) per E-Mail über ihre Entlassung informiert. Andere Mitarbeiter erfuhren erst auf dem Weg ins Büro von ihrer Entlassung - als die Zugangsberechtigung für ihre Dienstausweise gesperrt war.

Kürzung von 20.000 Vollzeitstellen

Das von Robert F. Kennedy geleitete United States Department of Health and Human Services (HHS) hatte die Streichung weiterer 10.000 Stellen Ende März angekündigt. Dadurch sollen jährlich 1,8 Milliarden Dollar (1,67 Milliarden Euro) eingespart werden, wie das Ministerium mitteilte. Der Stellenabbau geschehe im Rahmen einer "dramatischen Restrukturierung", durch die das Ressort "effizienter" aufgestellt werden solle.

Die Kürzung von 10.000 Vollzeitstellen kommt zu der Streichung Tausender Jobs im HHS hinzu, die seit Trumps Amtsantritt im Januar durch freiwillige Kündigungen und Frühverrentungen zustande kam. Insgesamt sinkt den Angaben zufolge die Zahl der Vollzeitstellen im Gesundheitsministerium von 82.000 auf 62.000. Die Streichungen seien gemeinsam mit dem Spargremium des Tech-Milliardärs Elon Musks ausgearbeitet worden, hieß es.

Vor dem Campus der Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta, Georgia, protestierten Menschen gegen die Kündigungen.

Kennedy: Auf chronische Krankheiten konzentrieren

Die nun erfolgten Entlassungen betreffen das Gesundheitsministerium und die ihm unterstellten Bundesbehörden, darunter die für Arzneimittelbehörde FDA, die Gesundheitsbehörde CDC und die der US-Regierung unterstehenden Nationalen Gesundheitsinstitute NIH. US-Medienberichten zufolge wurde mehreren hochrangigen Beamten dieser Behörden die Versetzung an abgelegene Standorte in Alaska oder Oklahoma angeboten.

Laut Ressortchef Kennedy sind die Entlassungen Teil einer umfassenden Reform seines Ministeriums. Diese ziele darauf ab, die Bemühungen auf die Prävention chronischer Krankheiten zu konzentrieren, sagte er. Kennedy nannte es einen "schwierigen Moment für uns alle".

Fast die Hälfte der Abteilungen fallen weg

Der Umstrukturierungsplan sieht vor, die derzeit 28 Abteilungen des Gesundheitsministeriums in 15 Abteilungen zusammenzufassen. Dazu gehört auch eine neue Einheit namens Administration for a Healthy America (AHA).

Die drastische Stellenstreichung im Gesundheitsressort folgt der generellen Linie von US-Präsident Donald Trump, der mit Unterstützung seines Beraters Elons Musk eine radikale Reduzierung des Behördenapparats betreibt. Zehntausende Bedienstete wurden bereits entlassen oder schieden freiwillig aus.

Inzwischen gibt es dagegen eine Flut von Klagen.