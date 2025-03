CIA bestätigt USA kappen Geheimdienstinformationen für Ukraine Stand: 05.03.2025 17:04 Uhr

Nach dem vorläufigen Ende der Militärhilfe erhält die Ukraine vorerst auch keine Geheimdienstinformationen der USA mehr. Die Übermittlung von Erkenntnissen pausiere derzeit, sagte CIA-Chef Ratcliffe.

Erst die Militärhilfe, nun auch Geheimdienstinformationen: Die USA kappen weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine. Wie CIA-Chef John Ratcliffe in einem Interview des Senders Fox Business bestätigte, wurde die Weitergabe von geheimdienstlichen Erkenntnissen gestoppt.

CIA-Chef Ratcliffe

Ratcliffe machte der Ukraine zugleich Hoffnung, dass die Unterstützung nach den jüngsten Versöhnungsbemühungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bald wieder aufgenommen werden könnte. Er denke, dass die Pause "an der militärischen Front und an der geheimdienstlichen Front" wieder aufgehoben werde.

Auch der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, sagte bei Fox News, wenn Verhandlungen für eine Friedenslösung in der Ukraine vorangetrieben werden könnten, "dann wird der Präsident die Aufhebung dieser Pause ernsthaft in Betracht ziehen".

Informationen bedeutend für Kriegsführung

Die Informationen der US-Geheimdienste sind für die Ukraine von entscheidender Bedeutung. Die bisherige Zusammenarbeit ermöglichte es der Ukraine, russische Militärziele zu identifizieren. Ohne diese Informationen könnte die Ukraine Schwierigkeiten haben, russische Militärbewegungen effektiv zu überwachen und entsprechend darauf zu reagieren.

Vergangene Woche war es zu einem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus gekommen. Im Anschluss stellten die Amerikaner die Militärhilfen für die Ukraine vorerst ein.

Inzwischen gibt es wieder eine Annäherung. Selenskyj äußerte sein Bedauern und Trump berichtete in einer Rede vor dem Kongress in Washington von einem Brief Selenskyjs. Darin habe er ihm seine Bereitschaft zugesichert, "so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einen dauerhaften Frieden näher zu bringen".