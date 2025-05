Gefängnisausbruch in den USA In die Freiheit durch ein Loch hinter dem Zellenklo Stand: 17.05.2025 12:09 Uhr

In der US-Großstadt New Orleans sind mehrere Männer aus einem Gefängnis entkommen. Sie flohen unter anderem durch ein Loch in der Wand. Die Behörden warnen vor ihnen - und fordern Modernisierungen in der Strafanstalt.

Ein Gefängnisausbruch versetzt New Orleans derzeit in Alarmbereitschaft. Zehn Häftlinge entkamen. Drei wurden Medienberichten zufolge inzwischen gefasst. Sieben Männer sind weiter auf der Flucht. Man gehe davon aus, dass sie bewaffnet und gefährlich seien, teilten die Behörden mit.

Die Geflohenen waren laut Behörden unter anderem wegen schwerer Gewalttaten angeklagt und wurden teils auch schon verurteilt. Nach Angaben der Verantwortlichen läuft eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung lokaler, bundesstaatlicher und bundesweiter Strafverfolgungsbehörden.

Bevölkerung soll sich den Ausbrechern nicht nähern

Die Haftanstalt im US-Südstaat Louisiana wurde vollständig abgeriegelt. Die Bevölkerung ist aufgerufen, wachsam zu bleiben und sich verdächtigen Personen nicht zu nähern. Einige Menschen, die möglicherweise gefährdet sein könnten, seien umgehend gewarnt und in Sicherheit gebracht worden, hieß es.

"Während einer routinemäßigen Zählung am Morgen wurde festgestellt, dass mehrere Insassen fehlten", teilte eine Behördenvertreterin mit. Später schilderten Behörden, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte und veröffentlichten entsprechendes Bild- und Videomaterial.

Das Gefängnis verfügt offenbar nur über geringe Sicherheitsvorkehrungen.

Flucht führte durch Loch in der Wand

Demnach nutzten die Männer eine Schwachstelle bei Schiebetüren, die sich aus der Führung heben ließen. In einer Zelle rissen sie eine Toilette aus der Wand und krochen durch ein enges Loch dahinter hindurch. Laut Behörden wäre dieser Schritt von innen allein nicht möglich gewesen. Es werde geprüft, ob ihnen von Beamten geholfen wurde.

Schließlich gelangten die Männer durch einen Versorgungsschacht zu einer Tür, die ins Freie führte, und kletterten dann über die Gefängnismauer. Dahinter verlief ein direkter Weg zu Bahngleisen und einer Fernstraße, der Interstate 10.

Ein Behördenvertreter merkte an, dass das Gefängnis nur über geringe Sicherheitsvorkehrungen verfüge - obwohl dort zahlreiche Gefangene mit hohem Sicherheitsrisiko untergebracht seien. Seine Kollegin erklärte, der Vorfall mache deutlich, wie dringend Reparaturen und Modernisierungen der Einrichtung notwendig seien. Das Personal sei außerdem stark überlastet.