Berüchtigtes Gefängnis US-Senator trifft Abgeschobenen in El Salvador Stand: 18.04.2025 11:48 Uhr

Aus Protest gegen die Abschiebung eines Migranten ist der demokratische Senator Van Hollen nach El Salvador gereist, um sich für die Freilassung einzusetzen. Treffen durfte er ihn auch. Ein Bundesrichter kritisierte die Trump-Regierung.

Der demokratische US-Senator Chris Van Hollen hat sich in El Salvador mit einem Migranten aus dem Land getroffen, dessen Abschiebung aus den USA dort heftige Kontroversen ausgelöst hat.

Der Demokrat veröffentlichte auf der Plattform X ein Foto des Treffens mit Kilmar Ábrego García. Wo das Treffen stattfand, ist unklar. Das Foto zeigt die beiden Männer in einem Raum, der wie ein Restaurant aussieht. Auf dem Tisch sind Tassen und Wassergläser zu sehen. Der Salvadorianer trägt keine Häftlingsuniform, sondern zivile Kleidung.

Der Senator schrieb, er habe Ábregos Garcías Frau angerufen, um eine Nachricht auszurichten und werde später in den USA ausführlich über die Reise berichten. Seit der Abschiebung des Mannes hatte sich seine Familie nicht mit ihm in Verbindung setzen können.

Trotz Schutz in Bandengefängnis abgeschoben

Ábrego García war am 15. März gemeinsam mit rund 250 weiteren Migranten von den US-Behörden trotz des dort gewährten Schutzes in ein berüchtigtes salvadorianisches Hochsicherheitsgefängnis gebracht worden.

Die US-Regierung sprach von einem administrativen Fehler, bekräftigte jedoch gleichzeitig den Vorwurf, er sei Mitglied der berüchtigten Bande MS-13. Ábrego García und seine Anwälte bestreiten das.

US-Richter fordern Bemühungen um Rückkehr

Der mehrheitlich konservative Oberste Gerichtshof der USA hatte die Regierung vergangene Woche angewiesen, sich für Ábrego Garcías Rückkehr in die USA einzusetzen. Die Trump-Regierung lehnt dies aber ab.

Ein US-Bundesrichter kritisierte die Trump-Regierung nun scharf. Sie beanspruche das Recht, Menschen "in ausländischen Gefängnissen wegzusperren, ohne auch nur den Anschein eines ordentlichen Verfahrens zu wahren, das die Grundlage unserer verfassungsmäßigen Ordnung bildet", erklärte der von US-Präsident Ronald Reagan nominierte Harvie Wilkinson. "Dies sollte nicht nur Richter schockieren, sondern auch das intuitive Freiheitsgefühl der Amerikaner."

Präsident Bukele schließt Rückführung aus

El Salvadors Präsident Nayib Bukele kommentierte das Treffen Van Pollens mit Ábrego García ironisch auf X. "Kilmar Ábrego García, auf wundersame Weise aus Todeslagern & Folter auferstanden, schlürft jetzt Margaritas mit Senator Van Hollen im tropischen Paradies El Salvador!", schrieb er auf Englisch.

In einem anderen Post fügte er in Bezug auf Ábrego García hinzu: "Nachdem bestätigt wurde, dass er gesund ist, wird er die Ehre haben, in der Obhut von El Salvador zu bleiben." Bukele veröffentlichte drei weitere Fotos von dem Treffen.