Corona-Pandemie So laufen die Kinder-Impfungen in den USA

In Deutschland könnte es demnächst mit dem Impfen von Kindern losgehen. In den USA werden zwölf- bis 15-Jährige bereits seit dem 10. Mai geimpft. Seitdem hat die Impfkampagne weiter an Fahrt gewonnen.

Von Sebastian Hesse-Kastein, ARD-Studio Washington

Die Impfungen von zwölf- bis 15- jährigen Kindern seien sicher, effektiv, leicht und schnell zu verabreichen und zudem noch gratis - dieser Impfanreiz kam von höchster Stelle, aus dem Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte am 10. Mai erklärte, der Impfstoff von Pfizer/BioNTech könne auch an 12- bis 15-Jährige verabreicht werden. Die Gesundheitsbehörde Center for Disease Control and Prevention (CDC) empfahl die Kinderimpfung daraufhin uneingeschränkt. Biden feierte das als "weiteren gigantischen Schritt" im Kampf gegen die Pandemie.

Seither ist die Nachfrage groß. In den vergangenen 14 Tagen wurden knapp 2,3 Millionen der Zwölf- bis 15-jährigen in den USA erstgeimpft. Das entspricht 23,7 Prozent der Erstgeimpften in diesem Zeitraum.

Aufruf der CDC-Chefin

"Ich nehme wahr, dass einige Eltern erst einmal abwarten wollen, wie es läuft", sagte die CDC-Präsidentin Rochelle Walensky. "Aber ich würde es allen Eltern anraten. Und die Kinder sollten ihre Eltern darum bitten."

Ihr 16-jähriger Sohn habe darum gebeten, geimpft zu werden. Die Kids wollten zurück in die Schule, zurück zu den Dingen, die sie liebten.

5,8 Millionen Teenager erhielten Erstimpfung

Viele amerikanische Teenager, wie der zwölfjährige Robby, sehen das Impfen gelassen. Er könne es gar nicht abwarten, bis alles wieder normal ist, sagte er. "Das war schon komisch, mit Masken in die Läden zu gehen. Das hat mir echt gelangt."

Aufgrund der hohen Nachfrage und durchweg positiver Rückmeldungen soll in den USA jetzt noch ein zweiter Impfstoff für Kinder zugelassen werden - der von Moderna.

Insgesamt sieht die Corona-Impflage bei Minderjährigen so aus: Knapp 5,8 Millionen Impfberechtigten zwischen zwölf und 18 Jahren ist die erste Dosis verabreicht worden.

"Wir schaffen das!"

"Landesweit sind 17 Millionen weitere Amerikaner anspruchsberechtigt", sagte Präsident Biden am 10. Mai. Damit meinte die Minderjährigen. Insgesamt haben knapp 166 Millionen Amerikaner die erste Dosis erhalten, das entspricht in etwa der Hälfte der Bevölkerung.

Knapp 133 Millionen genießen vollen Impfschutz, also 40 Prozent der US-Bevölkerung. "Lasst Euch impfen!", forderte Präsident Biden seine Landsleute auf. "Lasst uns unsere Unabhängigkeit von diesem Virus feiern! Wir schaffen das!"