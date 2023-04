Unwetter Tornado verwüstet US-Südstaat Arkansas Stand: 01.04.2023 03:17 Uhr

Im US-Südstaat Arkansas hat ein Tornado erhebliche Verwüstung angerichtet. Es gibt Berichte von etwa 600 Verletzten, Zehntausende Menschen waren ohne Strom. Die Gouverneurin entsandte die Nationalgarde.

Ein schwerer Tornado hat die Stadt Little Rock im Bundesstaat Arkansas getroffen. Auf Bildern lokaler Fernsehsender waren entwurzelte Bäume, umgekippte Fahrzeuge und abgedeckte Dächer zu sehen. Der örtliche Rettungsdienst gehe von mindestens 600 Verletzten aus, berichtete ein lokaler Sender.

Der Tornado war Teil eines Unwettersystems, das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckte. Für dieses Gebiet hatte der Nationale Wetterdienst eine erhöhte Tornadogefahr ausgesprochen.

70.000 Menschen ohne Strom

Im Zentrum von Arkansas sei "bedeutender Schaden" entstanden, schrieb Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders wenig später im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Lokalzeitung "Democrat-Gazette" berichtete unter Berufung auf ein Krankenhaus, es würden bereits "mehrere" Verletzte in kritischem Zustand behandelt.

Wie die "New York Times" berichtete, ging der Tornado in der Nähe von Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas, nieder, ließ Bäume umknicken und beschädigte Häuser. Mehr als 70.000 Menschen waren der Website Poweroutage.us zufolge im gesamten Bundesstaat ohne Strom. Polizei und Rettungskräfte seien im Einsatz, um Verletzten zu helfen, schrieb Gouverneurin Sanders.

Die Republikanerin forderte die Bewohner angesichts weiterer Sturmwarnungen durch den nationalen Wetterdienst NWS auf, sich weiterhin in Sicherheit aufzuhalten. Der Bürgermeister von Little Rock, Frank Scott, schrieb auf Twitter von einem "verheerenden" Sturm. Gouverneurin Sanders schrieb, sie habe die Nationalgarde zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte entsandt.

Bidens besuchen zerstörten Ort in Mississippi

Erst vor einer Woche waren bei einem Tornado mindestens 26 Menschen in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama ums Leben gekommen. Am Freitag besuchten US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill den kleinen Ort Rolling Fork in Mississippi, der besonders hart von dem Tornado getroffen worden war. Die Bidens machten sich bei dem Besuch ein Bild von der Zerstörung in der 2000-Einwohner-Gemeinde und trafen unter anderem den Bürgermeister der Stadt und betroffene Anwohner.

"Sie sind nicht alleine", sagte Biden inmitten von Trümmern zerstörter Häuser und entwurzelter Bäume. "Das amerikanische Volk wird Ihnen beistehen. Es wird Ihnen helfen hier durchzukommen - und ich auch", versprach Biden. Der Präsident kündigte für Montag die Eröffnung eines lokalen Katastrophenzentrums an, wo sich betroffene Anwohner Hilfe suchen könnten.