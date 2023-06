Attentäter mit 81 Jahren gestorben Der "Unabomber" ist tot Stand: 10.06.2023 22:39 Uhr

Der unter dem Namen "Unabomber" berüchtigt gewordene US-Attentäter Ted Kaczynski ist laut Medienberichten im Alter vom 81 Jahren gestorben. Bei seinen Anschlägen waren drei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden.

Er tötete drei Menschen und verletzte mit seinen Anschlägen mehr als 20 weitere - jetzt ist der als "Unabomber" in den USA bekannt gewordene Ted Kaczynski ist einem Medienberichten zufolge im Alter von 81 Jahren gestorben. Kaczynski sei in einem Gefängnis im US-Bundesstaat North Carolina tot in seiner Zelle aufgefunden worden, berichtete der Sender ABC News unter Berufung auf die US-Gefängnisbehörde. Die Todesursache sei bisher unbekannt.

Der frühere Mathematikprofessor hatte zwischen 1978 und 1995 mit mysteriösen Bombenanschlägen in den USA für Angst und Schrecken gesorgt. Die Anschläge richteten sich meist gegen Universitäten (Englisch: "universities") und Fluggesellschaften ("airlines"), was ihm nach den Anfangsbuchstaben dieser Ziele den Namen Unabomber einbrachte.

Verhaftung nach fast 20 Jahren

1996 war der in einer Einsiedlerhütte in den Bergen lebende Kaczynski nach einem Hinweis seiner Bruders festgenommen und 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt worden - trotz einer bei ihm diagnostizierten paranoider Schizophrenie. Kaczynski hatte selbst auf schuldig plädiert.

Laut der Staatsanwaltschaft war er bei seinen Taten vom Hass auf Technologie getrieben. Im September 1995 hatten die "New York Times" und die "Washington Post" ein langes Manifest Kaczynskis veröffentlicht, in dem dieser seine Abscheu gegenüber moderner Technologie und der Welt der Gegenwart äußerte. Im Gegenzug hatte Kaczynski versprochen, seine Anschlagserie zu beenden.