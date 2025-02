Radikale Reformen Juristischer Gegenwind für Trump und Musk Stand: 22.02.2025 02:00 Uhr

Mittels Dekreten bauen US-Präsident Trump und sein Berater Musk die Behörden des Landes massiv um. Nun erhalten sie zunehmend Widerstand von der Justiz. Ob Trump die Entscheidungen der Richter respektiert, ist jedoch offen.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat Präsident Donald Trump die sofortige Entlassung des Leiters einer Bundesaufsichtsbehörde untersagt. Zuvor hatte ein Richter den Rauswurf des Beamten Hampton Dellinger durch den republikanischen Präsidenten vorübergehend blockiert.

Dellinger reichte Klage ein, nachdem er am 7. Februar eine E-Mail erhalten hatte, in der er darüber informiert wurde, dass Trump ihn "mit sofortiger Wirkung" entlassen habe, ohne dass dies begründet wurde. In Dellingers Klage hieß es, Trump habe mit seinem Antrag auf Entlassung seine Befugnisse als Präsident überschritten, da das Bundesgesetz eine Entlassung aus dem Amt nur wegen "Ineffizienz, Pflichtverletzung oder Amtsmissbrauch" erlaube.

Dellingers Amtszeit sollte 2029 auslaufen. Das Office of Special Counsel erlaubt Whistleblowern, mutmaßliches Fehlverhalten innerhalb von Bundesbehörden offenzulegen, und untersucht Beschwerden über Vergeltungsmaßnahmen.

Zahlreiche Verfahren anhängig

Gegen das in den USA höchst umstrittene Ansinnen, den Staatsapparat massiv zu reduzieren und in einem Großteil der Behörden Zehntausende von Staatsdienern freizustellen, läuft eine massive Klagewelle. Neben Gewerkschaften haben sich auch die Justizminister der 22 von den US-Demokraten regierten Bundesstaaten in unterschiedlichen Konstellationen zu Klägergemeinschaften zusammengeschlossen.

Zuvor hatte ein US-Richter die Sperre für den Zugriff von Elon Musks Regierungsteam zur Kostensenkung (DOGE) auf die Systeme des Finanzministeriums verlängert, die für Billionen von Dollar an Zahlungen verantwortlich sind.

Die US-Bezirksrichterin Jeannette Vargas in Manhattan gab einem Antrag von 19 demokratischen Generalstaatsanwälten auf eine einstweilige Verfügung gegen den Zugriff auf die Systeme statt, bis der Ausgang ihrer Klage feststeht. Die Bundesstaaten verwiesen auf das Risiko, dass vertrauliche Informationen unrechtmäßig offengelegt werden könnten, und erklärt, DOGE habe keine rechtliche Befugnis, auf die Systeme zuzugreifen.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, deren Büro die Klage leitet, sagte in einer Erklärung, das Urteil verhindere "DOGE und unbefugte, nicht gewählte und ungeprüfte Personen wie Elon Musk daran, auf die privaten Daten von Menschen zuzugreifen und Bundesmittel zu blockieren."

Verbot von Regierungsprogramm vorerst aufgehoben

In Maryland untersagte ein Bundesrichter Trump vorerst, Verbote von Diversitäts-, Gleichstellungs- und Inklusionsprogrammen (DEI) bei Bundesbehörden und Unternehmen, die mit der Bundesregierung zusammenarbeiten, durchzusetzen. US-Bezirksrichter Adam Abelson erklärte, die Anweisungen von Trump und eine Anordnung, in der das Justizministerium aufgefordert wird, Unternehmen mit DEI-Richtlinien zu untersuchen, verstoßen wahrscheinlich gegen den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung.

Trump und Team sehen sich außerhalb des Gesetzes

Ob Trump die Entscheidungen akzeptieren wird, ist bisher offen. Vergangene Woche schrieb er auf seiner eigenen Social-Media-Plattform "Truth Social" in Anlehnung an ein Zitat des Kaisers von Frankreich Napoleon Bonaparte: "Wer sein Land rettet, verstößt nicht gegen das Gesetz."

Zwar hatte Trump zuvor erklärt, er halte sich an Gerichtsentscheidungen. Seine Berater griffen jedoch Richter in den sozialen Medien immer wieder an und forderte ihre Amtsenthebung gefordert. So warf Trumps Sprecherin Karoline Leavitt Richtern "Machtmissbrauch" vor, wenn sie versuchten, die Politik des Präsidenten zu blockieren.

Trumps Vize J.D. Vance stellte sogar die Gewaltenteilung im Land offen infrage: "Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren", schrieb er auf X. "Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir gerade den Tod der Demokratie vor uns sehen", mahnte der demokratische Senator Chris Murphy. "Das Herzstück unserer Demokratie ist, dass wir uns an Gerichtsentscheidungen halten."