Nach Telefonat Trump will Putin in Saudi-Arabien treffen Stand: 13.02.2025 03:17 Uhr

US-Präsident hat überraschend mit dem russischen Machthaber Putin telefoniert - und ein persönliches Treffen vereinbart. Dabei solle es um ein Ende des Krieges gegen die Ukraine gehen. Deren Präsident zeigte sich optimistisch.

US-Präsident Donald Trump will bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen. Das Treffen werde "in nicht allzu ferner Zukunft" vermutlich in Saudi-Arabien stattfinden, sagte Trump im Weißen Haus.

"Ich bin mit Präsident Putin vor allem am Telefon befasst, und am Ende wollen wir uns treffen", sagte Trump. "Das erste Mal werden wir uns in Saudi-Arabien treffen, wir werden sehen, ob wir etwas zustande bringen", sagte er. Später könnte es zu gegenseitigen Besuchen der beiden in ihren jeweiligen Ländern kommen. Einen Termin für ein Treffen nannte der Republikaner nicht.

Erstes Telefonat

Trump und Putin hatten am Morgen nach Angaben des Amerikaners mehr als eine Stunde lang telefoniert. Anschließend informierte Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er glaube daran, dass Putin Frieden wolle, sagte Trump. Dasselbe gelte für den ukrainischen Präsidenten. "Ich möchte sehen, dass das Töten von Menschen aufhört", betonte er.

Washington und Moskau seien sich einig, umgehend Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu beginnen. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, er und der russische Präsident würden eng zusammenarbeiten.

Selenskyj optimistisch

Selenskyj zeigte sich nach dem Gespräch optimistisch. In einer Videoansprache betonte er, er glaube, dass die Stärke Amerikas groß genug sei, um gemeinsam mit der Ukraine und deren Partnern Russland zu Frieden zu zwingen. Sein Telefonat mit Trump sei gut und ausführlich verlaufen, so Selenskyj.

Beide hätten Optionen für Verhandlungen diskutiert. "Wir haben lange über mögliche Wege zur Erreichung von Frieden gesprochen", so Selenskyj. Er habe mit Trump "viele Aspekte" besprochen, "diplomatische, militärische, wirtschaftliche", sagte Selenskyj weiter.

Trump habe ihn in dem "langen" und "sehr gehaltvollen" Gespräch zudem über "Einzelheiten seines Gesprächs mit Putin" unterrichtet, fügte Selenskyj an.

Ukraine: "gerechter Frieden" wichtig

Der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, sagte, Selenskyj habe "den Standpunkt der Ukraine bekräftigt, nämlich, dass es wichtig ist, dass dieser Krieg mit einem gerechten Frieden endet". Zu Trumps Äußerungen in dem Telefonat sagte Jermak, der US-Präsident habe gesagt, er sei "fest entschlossen, alles zu tun, damit der Krieg Russlands gegen die Ukraine aufhört".