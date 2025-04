Panama- und Suezkanal Trump will freie Fahrt für US-Schiffe Stand: 27.04.2025 00:22 Uhr

Wenn es nach Präsident Trump geht, sollen US-Schiffe bald Sonderrechte für zwei der wichtigsten Wasserstraßen der Welt erhalten. Er fordert die kostenlose Durchfahrt auf dem Panama- und Suezkanal.

US-Präsident Donald Trump drängt auf die kostenlose Durchfahrt amerikanischer Schiffe durch den Panama- und den Suezkanal. Dies müsse sowohl für militärische als auch kommerzielle Schiffe gelten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. "Diese Kanäle würden ohne die Vereinigten Staaten von Amerika nicht existieren." Er habe seinen Außenminister Marco Rubio gebeten, sich umgehend um diese Angelegenheit zu kümmern.

Trump hatte zuletzt bereits ein wichtiges Zugeständnis für seine Forderung nach mehr Einfluss der USA auf den Panamakanal erhalten. Die USA dürfen nach einer Vereinbarung mit Panama Soldaten um die wichtige Wasserstraße stationieren. Panama und die USA kündigten zuvor an, dass sie eine Regelung aushandelten, um US-Kriegsschiffen eine kostenlose und vorrangige Passage durch den Panamakanal zu sichern.

Wiederholt hatte Trump erklärt, er wolle den Kanal "zurückerobern", weil die USA nach seiner Ansicht unfair behandelt würden. Vor seinem Amtsantritt im Januar sagte der jetzige US-Präsident, er schließe wirtschaftliche oder militärische Gewalt nicht aus, um die Kontrolle zurückzuerlangen.

Wichtige Routen für weltweiten Handel

Der Panamakanal wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Ingenieurkorps des US-Heeres gebaut. Am 31. Dezember 1999 übergaben die USA die Verwaltung an Panama. Die Wasserstraße verläuft an der Landenge zwischen Nord- und Südamerika und ermöglicht Schiffen so eine schnellere Fahrt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Jährlich werden hier etwa 40 Prozent des US-Containerverkehrs abgewickelt.

Der Suezkanal wiederum liegt in Ägypten und verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Damit wird der Seeweg zwischen Europa und Asien erheblich verkürzt. Der Kanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Der Bau begann 1859 unter der Leitung des französischen Diplomaten und Ingenieurs Ferdinand de Lesseps. Zehntausende ägyptische Arbeiter schufteten unter brutalen Bedingungen zehn Jahre lang bis zur Fertigstellung im November 1869.