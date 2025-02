Treffen mit Netanjahu Trump will Gazastreifen unter US-Kontrolle bringen Stand: 05.02.2025 02:29 Uhr

US-Präsident Trump hat bei seinem Treffen mit Israels Premier Netanjahu angekündigt, die USA würden "die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen". Die Palästinenser dort sollten umgesiedelt werden. Gegenwind von Netanjahu gab es nicht.

US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu sind im Weißen Haus erstmals zu Gesprächen zusammengekommen. Die Staatschefs sprachen unter anderem über die Zukunft des Gazastreifens und die Waffenruhe mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas. In einer Pressekonferenz erklärte Trump, die USA würden die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen.

Er kündigte an, die USA würden den Gazastreifen wirtschaftlich entwickeln und unter anderem "für die Entfernung aller gefährlichen nicht explodierten Bomben und anderer Waffen in diesem Gebiet verantwortlich sein". Er sehe die USA in einer "langfristigen Eigentümerposition". Unter ihrer Führung könne das Gebiet zu einer "Riviera des Nahen Ostens" werden.

Trump fordert dauerhafte Umsiedlung der Bewohner

Der anvisierte Aufbau des Gazastreifens soll aber offenbar nicht vorrangig den bisherigen Bewohnern nützen - denn Trump sieht in seiner Vision "Menschen aus aller Welt" in dem Küstenstreifen leben. Er bekräftigte daher auch seine geforderte Umsiedlung der palästinensischen Bewohner. Erstmals sprach er öffentlich davon, diese dauerhaft durchzusetzen.

"Warum sollten sie zurückkehren wollen? Der Ort ist die Hölle", sagte Trump an der Seite Netanjahus im Weißen Haus. Zuvor hatte Trump bereits erklärt, die Palästinenser würden den Gazastreifen "liebend gerne verlassen". Den Menschen fehle bisher nur eine Alternative zur Rückkehr.

"Ein paar wirklich schöne Orte bauen"

"Wenn wir das richtige Stück Land oder mehrere Stücke Land finden und ein paar wirklich schöne Orte bauen könnten, (...) dann wäre das meiner Meinung nach viel besser, als nach Gaza zurückzukehren, wo es jahrzehntelang Tod gegeben hat", führte der US-Präsident seine Pläne weiter aus.

Auf die Frage, wo solche Orte sein könnten, nannte Trump Jordanien, Ägypten oder "andere Orte". Es könnten auch mehr als zwei sein. Der US-Präsident machte keine konkreten Angaben dazu, wie ein Umsiedlungsprozess umgesetzt werden könnte. Sein Vorschlag entspricht den Wünschen der extremen Rechten in Israel.

Kritik an Trumps Plänen

Die Pläne Trumps sind höchst umstritten. Die Palästinenser lehnen sie ab, genauso wie die Nachbarländer Jordanien und Ägypten. Inzwischen sind nach UN-Angaben Hunderttausende Palästinenser bereits in den Norden zurückgekehrt, den am stärksten vom Krieg verwüsteten Teil des abgeriegelten Küstenstreifens, und versuchen dort, ein neues Leben aufzubauen.

Kein Gegenwind von Netanjahu

Israels Premier Netanjahu ließ vor den Medienvertretern keine Kritik an Trumps Plänen durchklingen. Trump sehe "eine andere Zukunft für Gaza" und seine Idee sei es "wert, ihr Beachtung zu schenken". Er pries Trump als den "besten Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte". Er hob dabei insbesondere die Fähigkeit Trumps hervor, "über den Tellerrand hinauszublicken".

Trump kündigte auf der Pressekonferenz einen Besuch in Israel, Saudi Arabien und dem Gazastreifen an.

Gesprächsbereitschaft und Härte gegen Iran

Auch der Iran war Thema im Gespräch der beiden. Trump wandte sich gleichzeitig mit Gesprächsbereitschaft und Härte an das Land. "Wir werden sehen, ob wir einen Deal mit dem Iran vereinbaren oder ausarbeiten können oder nicht", sagte er. Es gehe ihm vor allem darum zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen komme. Gleichzeitig ordnete der Republikaner eine neue Druckkampagne gegen den Iran an und richtete harte Drohungen gegen Teheran.

Unterstützung dafür gab es von Netanjahu: "Trump und ich werden dafür sorgen, dass der Iran niemals nukleare Waffen entwickelt."