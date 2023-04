Eilmeldung Bei Anklageverlesung Trump plädiert laut Medien auf "nicht schuldig" Stand: 04.04.2023 21:27 Uhr

Der in einer Schweigegeldaffäre angeklagte frühere US-Präsident Trump hat vor gericht auf nicht schuldig plädiert. Bei einer ersten Anhörung in New York wies Trump die 34 Anklagepunkte zurück, wie US-Medien berichteten.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich Berichten zufolge in 34 Anklagepunkten im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen nicht schuldig erklärt. Die Staatsanwaltschaft entsiegelte in der Anhörung die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Trump. Die Beschuldigungen stammen aus seinem Wahlkampf 2016.

Trump hatte sich zuvor der New Yorker Justiz gestellt. Der 76-jährige Republikaner wurde von seinem Wolkenkratzer Trump Tower zu dem zuständigen Strafgericht in Lower Manhattan gefahren. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Staatsanwaltschaft betrat er mit ernster Miene einen Gerichtssaal. Trump war von einer sogenannten Grand Jury wegen einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt worden.

Hauptverfahren wohl frühestens in einem Jahr

Experten gehen davon aus, dass ein Hauptverfahren frühestens in einem Jahr beginnen dürfte. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, wirft Trump laut Anklage dabei vor, "felonies" - Verbrechen - begangen zu haben, was im US-Recht definiert wird über eine etwaige Haftstrafe von einem Jahr oder mehr. Die Anklage in New York ist ein Verfahren unter vielen, mit dem Trump konfrontiert ist. Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, bezeichnet die Ermittlungen gegen ihn als politisch motivierte "Hexenjagd".

Das neue Verfahren fand unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 durch Trump-Anhänger war befürchtet worden, dass gewaltbereite Unterstützer des Republikaners auch in New York zusammenkommen könnten. Berichte über größere Zusammenstöße liegen bisher nicht vor.