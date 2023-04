Trump vor historischer Anklageverlesung Die Ruhe vor dem Sturm Stand: 04.04.2023 03:09 Uhr

Heute wird Donald Trump als erstem US-Präsidenten der Geschichte die Anklage verlesen. New York bereitet sich auf Krawallen vor. Trump selbst hat derweil bereits eine Erklärung angekündigt.

Von Peter Mücke, ARD-Studio New York

Bereits seit dem Wochenende sind die Sicherheitskräfte in New York in Alarmbereitschaft. Rund um das Gerichtsgebäude in Lower Manhattan und am Trump-Tower in der Nähe des Central Parks sind Absperrgitter aufgestellt worden.

NDR Logo Peter Mücke ARD-Studio New York

Bislang blieb es ruhig. Die Polizei erwartet jedoch Demonstrationen und befürchtet Zusammenstöße. So hat etwa die radikale Republikanerin und Trump-Anhängerin Taylor-Greene zu Protesten aufgerufen.

Trump kündigt Erklärung an

Am späten Abend deutscher Zeit war der Ex-Präsident aus Florida kommend in New York gelandet. Danach wollte er sich mit seinen Anwälten im Trump-Tower beraten, wo er voraussichtlich auch übernachten wird.

Am Abend deutscher Zeit wird er dann im Gerichtsgebäude in Manhattan erwartet. Dort wird ihm die Anklage verlesen. Danach wird Trump voraussichtlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Bereits für die frühen Morgenstunden in der Nacht zum Mittwoch hat er eine Erklärung in seiner Privatresidenz in Mar-a-Lago in Florida angekündigt.

Klageschrift bislang unter Verschluss

Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte in der vergangenen Woche eine Anklage des Republikaners angekündigt.

Die Klageschrift ist weiterhin unter Verschluss. Laut Medienberichten umfasst sie 30 Punkte und steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen Trumps an einen Pornostar kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016. Die Zahlung könnte im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen.

Trump bestreitet alle Vorwürfe und spricht von einer politisch motivierten Hexenjagd.