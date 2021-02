Crash mit 130 Fahrzeugen Sechs Tote nach Massenkarambolage in Texas

Mindestens sechs Tote, mehr als 130 Verletzte und ein enormer Sachschaden - das ist die Bilanz eines Großunfalls in Texas. Auf spiegelglatter Straße waren die Autos ineinander gefahren.

Gefrierender Regen hat auf einer Schnellstraße in Texas zu einer heftigen Massenkarambolage mit mehr als 130 Fahrzeugen geführt. Mindestens sechs Menschen kamen bei dem Unfall bei Fort Worth ums Leben, Dutzende weitere Personen wurden verletzt. An der Massenkarambolage waren Sattelschlepper, Lastwagen und Autos beteiligt. Sie krachten in- und teils aufeinander. Mehrere Personen habe man aus ihren Wagen herausschneiden müssen, sagte der Feuerwehrchef von Fort Worth, Jim Davis.

Dutzende Verletzte

Mindestens 65 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, 36 davon wurden mit Rettungswagen von der Unfallstelle abtransportiert. Drei hatten lebensgefährliche Verletzungen, teilte ein Sprecher des Notdienstes MedStar mit. Zahlreiche weitere Menschen seien vor Ort behandelt worden.

Die Autos türmten sich übereinander auf. Bild: via REUTERS

Zu dem Unfall kam es um 6.00 Uhr morgens (Ortszeit), viele betroffenen Personen waren den Angaben nach selbst Mitarbeiter von Pflegediensten oder Krankenhauspersonal. "Wir haben eine Menge Leute gesehen, die Opfer dieses Unfalls waren, und Kittel trugen und Krankenhausausweise bei sich hatten. In einigen Fällen kannten unsere Mitarbeiter die Leute", so der Sprecher von MedStar.

Außergewöhnliches Wetterphänomen

Die Straße sei so eisig gewesen, dass mehrere Ersthelfer am Unfallort gestürzt seien. Der gefrierende Regen war Teil eines Wintersturms, der Schneeregen und Schnee in mehrere Teile der USA gebracht hat. Ursache ist ein Polarwirbel, der sich an die Grenze der Vereinigten Staaten und Kanada bewegt hat und damit nun zu kaltem Wetter viel tiefer südlich als üblich sorgt.