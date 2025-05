US-Flughafen Newark Kontakt zu Flugzeugen kurzzeitig ausgefallen Stand: 09.05.2025 20:36 Uhr

Bereits vor zwei Wochen fiel das Radarsignal am Flughafen Newark in den USA kurzzeitig aus. In der Nacht fehlte erneut für mehr als eine Minute der Kontakt zu Flugzeugen. Die US-Regierung will nun das Flugsicherheitssystem modernisieren.

Am Flughafen Newark unweit von New York ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen der Kontakt zu Flugzeugen ausgefallen. Wie die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA mitteilte, verloren die Fluglotsen in der Nacht (Ortszeit) an dem großen internationalen Flughafen etwa 90 Sekunden lang erneut das Radarsignal.

Der Zwischenfall führte glücklicherweise lediglich zu großen Verspätungen. Verantwortlich sei eine Anlage in Philadelphia im Staat Pennsylvania, die die Flugzeuge vom und zum Flughafen Newark leitet.

Seit Tagen Hunderte Flugausfälle und Verspätungen

Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits am 28. April gegeben. Der erste Radarausfall führte in den vergangenen zwei Wochen zu Hunderten Flugausfällen und Verspätungen am Flughafen Newark, nachdem die FAA den Verkehr dort aus Sicherheitsgründen verlangsamt hatte. Der Newark Liberty International Airport ist einer von drei Flughäfen im Großraum von New York.

Vor dem Hintergrund des ersten Ausfalls kündigte US-Verkehrsminister Sean Duffy am Donnerstag an, das veraltete Flugsicherheitssystem im Land in den nächsten drei bis vier Jahren umfänglich modernisieren zu wollen. Die derzeit verwendete Technik stamme teils aus den 70er-Jahren.