Kentucky und Missouri Zahlreiche Tote durch Tornados in den USA

Heftige Stürme haben in den US-Bundesstaaten Kentucky und Missouri große Zerstörung angerichtet, mindestens 21 Menschen kamen ums Leben. Die Behörden warnen vor weiteren Tornados und schweren Gewittern.

Durch schwere Stürme sind in den US-Bundesstaaten Missouri und Kentucky mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Im Großraum der Stadt St. Louis und im südlicher gelegenen Scott County in Missouri wurden mindestens sieben Todesopfer bestätigt. Das berichten unter anderem die New York Times und der Sender CNN unter Berufung auf die örtlichen Behörden.

Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, erklärte im Onlinedienst X, bei den Stürmen am Freitagabend seien mindestens 14 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten ist laut CNN unklar. In der New York Times war von Dutzenden Verletzten in beiden Bundesstaaten die Rede.

Ein Tornado brachte eine Kirche in St. Louis teilweise zum Einsturz.

Dem Radar des Nationalen Wetterdienstes zufolge raste ein Tornado durch die Gegend von Forest Park, wo der Zoo von St. Louis beheimatet ist. Der Sturm riss Dächer von Gebäuden und Ziegel aus Fassaden, zerschmetterte Fenster, entwurzelte Bäume und stürzte Strommasten um. Eine Kirche sei teilweise eingestürzt, sagte die Feuerwehr der Nachrichtenagentur AP. Dabei habe es eine Tote gegeben.

Nach Angaben der Website PowerOutage waren am Samstagmorgen (Ortszeit) Hunderttausende Haushalte ohne Strom.

Warnung des Wetterdienstes für die kommenden Tage

Der Nationale Wetterdienst warnt weiterhin vor schweren Gewittern mit Hagel und möglichen Tornados in Teilen des Südens und Nordostens der USA. Die Einwohner von Kentucky, Missouri, Arkansas, Ohio, Süd-Indiana, Süd-Illinois und Teilen von Tennessee sollten sich auf Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde einstellen. Dazu kämen Unwetter, die unter anderem Baseball-große Hagelkörner mit sich bringen könnten.

Bereits am Donnerstag hatten Stürme Teile der Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Illinois getroffen. Tornados entstehen bei großen Temperaturunterschieden und treten häufig zusammen mit Gewittern auf. Dabei reicht aus der Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch bis in Bodennähe.