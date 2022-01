Auktion in Dallas Rekordpreis für Spider-Man-Comicseite Stand: 14.01.2022 10:12 Uhr

Es ist die Seite 25 aus dem 1984 erschienenen "Secret Wars No. 8": Sie zeigt Spider-Man das erste Mal in einem schwarzen Anzug. Diese Seite wurde nun für 3,36 Millionen Dollar versteigert.

Eine einzelne Seite eines Spider-Man-Comics hat in den USA einen Rekordpreis in Millionenhöhe erzielt. Die Seite 25 aus Marvels 1984 erschienenen "Secret Wars No. 8" zeigt Spider-Man das erste Mal in einem schwarzen Anzug, der letztlich im Aufkommen des Charakters Venom mündete.

Start bei 330.000 Dollar

Den Zuschlag erhielt ein Gebot in Höhe von 3,36 Millionen Dollar (rund 2,93 Millionen Euro). Die Auktion bei einem viertägigen Comic-Event in Dallas war bei 330.000 Dollar gestartet.

Am selben Tag erzielte eines der letzten noch existierenden Exemplare von Supermans Erstauftritt von 1938, "Action Comics No. 1", einen Preis von 3,18 Millionen Dollar (etwa 2,77 Millionen Euro).

Wer die Käufer sind, ist bisher nicht bekannt.