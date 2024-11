Auszeichnung in New York Serie "Liebes Kind" gewinnt International Emmy Stand: 26.11.2024 05:03 Uhr

Die deutsche Netflix-Serie "Liebes Kind" hat in New York in der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie" den International Emmy gewonnen. Ein anderer Hoffnungsträger ging leer aus.

Die Thriller-Streaming-Serie "Liebes Kind" hat eine eine Auszeichnung bei den 52. International Emmys gewonnen. In der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie" wurde der Netflix-Reihe in New York der begehrte Preis verliehen. Die sechsteilige Mischung aus Krimi und Familiendrama handelt von einer aus deiner qualvollen Gefangenschaft entkommenen Frau, deren Schicksal mit einem 13 Jahre alten, ungelösten Vermisstenfall zusammenhängt.

Für die Auszeichnung waren die führende Autoren und Regisseure Isabel Kleefeld und Julian Pörksen, die Produzenten Tom Spiess und Friederich Oetker sowie die Hauptdarstellerinnen Kim Riedle und Haley Louise Jones nach Manhattan gereist. "Bester Montag jemals", sagte Oetker bei der Entgegennahme der goldenen Emmy-Statue.

Kleine Emmy-Schwester mit wachsender Bedeutung

Die International Emmys sind der weltweite Ableger und die kleine Schwester der Emmy-Hauptverleihung. Für die Preisvergabe mit Fokus auf nicht-US-amerikanischen Produktionen sind in 14 Kategorien 56 Produktionen aus 21 Nationen nominiert. Die Auszeichnungen für nichtamerikanische Produktionen sind sehr begehrt, haben aber nicht den Stellenwert der in Los Angeles vergebenen US-Preise "Emmy Awards".

Im Streaming-Zeitalter hat die Auszeichnung aber mehr Gewicht gewonnen. Immerhin hatten es nicht-amerikanische Produktionen wie "Squid Game" zuletzt zu Weltruhm gebracht. Auch die deutsche Serie "Dark" von 2017 erlangte internationale Bekanntheit.

"Gong!" geht leer aus

Unter den weiteren Nominierten war auch "Gong!" in der Sparte "Beste Kinder Live Action", verantwortet vom Kinderfernsehen KiKA. Die Serie handelt von der jungen Autistin Eileen, die sich als Heranwachsende im sozialen Gefüge ihrer Schule zurechtfinden muss - und dabei trotz aller Schwierigkeiten Freunde findet. "Gong!" musste sich allerdings der Produktion "One of the Boys" aus Dänemark geschlagen geben. Den Hauptpreis der International Emmys, die Kategorie Dramaserie, ging an die Show "Drops of God" aus Frankreich. Im vergangenen Jahr war der große Preis an "Die Kaiserin" aus Deutschland gegangen.