Biden sichert Selenskyj weitere Hilfe zu "Sie werden niemals allein sein" Stand: 22.12.2022 00:09 Uhr

US-Präsident Biden hat seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj Beistand bei der Verteidigung gegen Russland zugesichert. "Sie werden niemals allein sein", sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Selenskyj dankte für die Hilfe.

US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei dessen erster Auslandsreise seit Kriegsbeginn die dauerhafte Unterstützung der USA zugesichert. "Sie werden niemals allein sein", sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj im Weißen Haus. "Wir werden Ihnen beistehen, so lange es nötig ist."

Biden sieht keine schwindende Unterstützung des Westens für die Ukraine. "Ich sehe keinen Grund zur Annahme, dass die Unterstützung nachlassen wird", sagte er in Washington. Er habe die NATO und die Europäische Union noch nie so geeint gesehen. "Und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändern wird. Wir alle wissen, was hier auf dem Spiel steht - die Idee der Souveränität, die UN-Charta", sagte Biden.

"Teil eines umfassenderen Konflikts"

Biden erklärte weiter, er sehe den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland als Teil eines umfassenderen Konflikts. "Wir spüren in unseren Knochen, dass der Kampf der Ukraine Teil von etwas viel Größerem ist. Das amerikanische Volk weiß, dass die Welt sicherlich mit schlimmeren Folgen konfrontiert wäre, wenn wir angesichts solch unverhohlener Angriffe auf Freiheit und Demokratie und die Grundprinzipien der Souveränität und territorialen Integrität tatenlos zusehen würden".

Biden sagte weiter, Russlands Präsident Wladimir Putin habe nicht die Absicht, "diesen grausamen Krieg" gegen die Ukraine zu beenden, und bezeichnete es als "ungeheuerlich", dass es Angriffe auf Waisenhäuser und Schulen in der Ukraine gebe. Er warf Russland vor, im Krieg gegen die Ukraine "den Winter als Waffe" einzusetzen. Moskau greife während der kältesten und dunkelsten Jahreszeit gezielt die Infrastruktur der Ukraine an, sagte er. Russland lasse die Menschen dort hungern und frieren.

Besuch Selenskyjs "historisch"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Biden erneut für die Unterstützung seiner Landes im Kampf gegen die russischen Angreifer. Er betrachte seinen Besuch in Washington als "historisch", da die USA und die Ukraine nunmehr echte Partner und Verbündete geworden seien.

Er dankte insbesondere für das jüngste militärische Unterstützungspaket. Das darin enthaltene Patriot-Flugabwehrsystem werde den Luftraum der Ukraine vor weiteren "Terrorangriffen" des russischen Militärs auf die ukrainische Infrastruktur schützen. Die USA hatten zuvor ein weiteres Militärhilfe-Paket in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) angekündigt. Darin enthalten ist auch eine Patriot-Batterie.

Mit eindringlichen Worten wandte Selenskyj sich an das amerikanische Volk. "Ich wünsche Ihnen Frieden", sagte er auf Englisch auf die Frage, was seine Botschaft an die amerikanische Bevölkerung sei. Er wünsche den Menschen in den USA, dass sie ihre Kinder leben und aufwachsen sehen könnten; dass sie verfolgen könnten, wie diese zur Universität gingen und eigene Kinder bekämen. Frieden sei das Wichtigste, so Selenskyj.

Selenskyj spricht auch im Kongress

Zuvor hatte Biden den ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus empfangen. "Zuallerst danke. Es ist eine große Ehre, hier zu sein", sagte Selenskyj zum Auftakt des Besuchs.

Selenskyj schrieb nach seiner Landung in den USA auf Telegram: "Ich bin heute in Washington, um dem amerikanischen Volk, dem Präsidenten und dem Kongress für ihre dringend benötigte Unterstützung zu danken. Und auch, um die Zusammenarbeit fortzusetzen und unseren Sieg näher zu bringen. Nächstes Jahr müssen wir unserem ganzen Land, unserem ganzen Volk, die ukrainische Flagge und die Freiheit zurückgeben."

Der ukrainische Präsident wird nach der Pressekonferenz vor dem US-Kongress sprechen. Beide Kongresskammern müssen demnächst über einen Haushaltsentwurf abstimmen, der auch knapp 45 Milliarden US-Dollar an weiteren Finanzhilfen für die Ukraine vorsieht.

Kreml: "Nichts Gutes für die Ukraine"

Der Kreml kritisierte Selenskyjs Reise. Zusammen mit neuen US-Waffenlieferungen führe dies zu einer Verschärfung der Lage, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Dies verheiße "nichts Gutes für die Ukraine".

Die Bundesregierung begrüßte Selenskyjs Reise und auch die Lieferung von Patriot-Batterien. "Wir sehen das als ein sehr, sehr positives Zeichen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Es sei ein "hoffnungsvoller Schritt", dass Selenskyj sein Land nun zu einem solchen Besuch verlasse.

Die Lieferung der Patriots hätten die USA vorab mit "engen Verbündeten" wie Deutschland abgesprochen, sagte Hebestreit. Es sei gut möglich, aber noch nicht entschieden, dass die ukrainischen Soldaten für den Umgang mit dem Waffensystem in Deutschland ausgebildet werden.