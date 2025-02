Nach Messerattacke auf Autor Schuldspruch gegen Angreifer von Salman Rushdie Stand: 21.02.2025 20:42 Uhr

Seit der Messerattacke bei einer Veranstaltung in den USA ist der Autor Salman Rushdie auf einem Auge blind. Nun ist das Urteil gegen den Angreifer gefallen. Die Geschworenen sprachen ihn des versuchten Mordes schuldig.

Im Prozess um den auf den britisch-amerikanischen Schriftsteller Salman Rushdie verübten Messerangriff ist der Angeklagte schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen am Bezirksgericht Chautauqua im US-Bundesstaat New York sahen die Tatbestände des versuchten Mordes und der Körperverletzung als erwiesen an. Zuvor hatten sie sich etwas weniger als zwei Stunden lang beraten. Die Verkündung der Strafe steht noch aus - dem Angeklagten drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Rushdie sagte gegen Täter aus

Der 27-jährige Hadi Matar aus New Jersey war am 12. August 2022 bei einer Veranstaltung mit Rushdie im Staat New York auf die Bühne gestürmt und hatte mehr als ein Dutzend Mal auf dieses eingestochen. Die Tat ereignete sich vor den Augen des Publikums. Ein weiterer Mann wurde verletzt. Rushdie erblindete in Folge des Angriffs auf einem Auge und brauchte Monate, um zu genesen. Über diese Zeit schrieb er in seinem im April 2024 veröffentlichten Buch "Knife: Gedanken nach einem Mordversuch".

Rushdie war der wichtigste Zeuge in dem Prozess. In seiner Aussage beschrieb er detailreich seine lebensbedrohlichen Verletzungen und den langen Weg der Genesung.