Reaktionen auf Trump-Anklage Republikaner sprechen von "Machtmissbrauch" Stand: 31.03.2023 08:33 Uhr

Viele Republikaner halten die Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump für politisch motiviert. Sie verurteilen die Entscheidung der Grand Jury als "ungeheuerlich" und sprechen von "beispiellosem Machtmissbrauch".

Zahlreiche Politiker der Republikaner sind erbost, nachdem die New Yorker Grand Jury entschieden hat, Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump zu erheben. Jim Jordan, der konservative Vorsitzende des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses, nannte den Schritt "ungeheuerlich".

Der republikanische Vorsitzende der Kongresskammer, Kevin McCarthy, erklärte, das Repräsentantenhaus werde den zuständigen Bezirksstaatsanwalt in Manhattan, Alvin Bragg, für dessen "beispiellosen Machtmissbrauch" zur Verantwortung ziehen.

Trump Jr. spricht von verrückter Entscheidung

Die Gouverneurin des US-Staats Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, die einst unter Trump Pressesprecherin im Weißen Haus war, forderte den Rücktritt Braggs.

Eine von Trumps loyalsten Unterstützerinnen im Kongress, Marjorie Taylor Greene, sagte ohne Beweise, Trump sei unschuldig und der einzige, der "diesen neuzeitlichen Tyrannen im Wege steht".

Es handele sich um staatsanwaltliches Fehlverhalten im Stile der "Dritten Welt", erklärte Eric Trump, Sohn des Ex-Präsidenten. Die Anklage ziele darauf ab, einen politischen Gegner in einem Wahlkampfjahr für die Präsidentschaftswahlen 2024 auszuschalten.

Donald Trump Jr., ein weiterer Sohn Trumps, sagte, es handele sich um einen Vorgang, der "Mao, Stalin, Pol Pot erröten ließe". Die Entscheidung sei verrückt.

Die Staatsanwaltschaft hatte die strafrechtliche Anklage Trumps am Donnerstagabend bestätigt. Bragg gab eine entsprechende Erklärung ab und signalisierte, dass an der Überstellung Trumps zur Anklageerhebung nach New York gearbeitet werde.

"Er hat keine Verbrechen begangen"

Trump selbst sprach von "politischer Verfolgung", die die Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf 2024 beschädigen werde. Er will im Jahr 2024 erneut zum Präsidenten gewählt werden.

Seine Anwälte Susan Necheles und Joseph Tacopina teilten mit: "Er hat keine Verbrechen begangen. Wir werden diese politische Verfolgung vor Gericht energisch bekämpfen." Trump wolle sich aber voraussichtlich in der kommenden Woche der Justiz in New York stellen, berichten US-Medien unter Berufung auf seine Anwälte. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Es wird erwartet, dass dafür ein Termin mit der Staatsanwaltschaft in New York ausgemacht werde. Die Anklageverlesung soll nach Angaben von Trumps Anwältin Susan Necheles am Dienstag erfolgen.

Historische Premiere

Nie zuvor in der Geschichte wurde ein amtierender oder früherer US-Präsident wegen eines Verbrechens angeklagt. Trump hat jedes Fehlverhalten abgestritten. Eine Grand Jury untersuchte über Monate Vorwürfe mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen Trumps an den Pornostar Stormy Daniels während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016. Daniels hatte nach eigenen Angaben ein Verhältnis mit Trump. Der bestreitet das - nicht aber, dass Geld geflossen sei.

Schweigegeldzahlungen sind in den USA nicht illegal. Ihre Verschleierung in den Bilanzen aber schon. Die Staatsanwaltschaft in New York hatte jahrelang in der Sache ermittelt. Sie wirft dem ehemaligen US-Präsidenten vor, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Trump bestreitet jegliches rechtswidriges Verhalten.