Jeff Bezos Unternehmen Erstmals Fehlstart von Blue Origin Rakete Stand: 12.09.2022 20:57 Uhr

Erstmals ist eine Rakete des Raumfahrtunternehmens von Jeff Bezos vom Kurs abgekommen - eine Minute nach dem Start. Wenige Minuten später segelte die Kapsel an einem Fallschirm zu Boden. Menschen waren nicht an Bord.

Das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat erstmals den Fehlstart einer Rakete hinnehmen müssen. Die Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin geriet eine Minute nach dem Start über dem Westen von Texas vom Kurs ab.

Das Startabbruchsystem der Kapsel setzte umgehend ein und koppelte diese von der Rakete ab. Das System habe wie vorgesehen funktioniert, hieß es. An Bord befanden sich keine Menschen, sondern lediglich wissenschaftliche Experimente.

Fehler geschah in 8500 Meter Höhe

Wenige Minuten später segelte die Kapsel an einem Fallschirm in einer abgelegenen Wüstenregion zu Boden. Als die Kapsel von der Rakete getrennt wurde, brach der Startkommentar von Blue Origin ab. Später wurde mitgeteilt, es habe offenbar eine Anomalie gegeben.

Der Fehler geschah, als die Rakete mit rund 1100 Kilometern pro Stunde in einer Höhe von etwa 8500 Metern flog. Anschließend gab es keine Bilder von der Rakete, sondern lediglich von der Kapsel. Normalerweise landet die Rakete in der Wüste und wird für weitere Flüge wiederverwendet. Das geschah dieses Mal offensichtlich nicht.

Es war der 23. Flug im Rahmen des Programms New Shepard, benannt nach dem ersten Amerikaner im All, dem Astronauten Alan Shepard. Dieselbe Art Rakete und Kapsel wurden auch für zehnminütige Flüge mit zahlenden Passagieren an den Rand des Alls genutzt, zuletzt im August.