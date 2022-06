Invasive Schlangenart Rekord-Python in Florida gefangen Stand: 24.06.2022 16:53 Uhr

Biologen in Florida haben den wohl größten burmesischen Python gefangen, der in dem US-Bundesstaat je gesichtet wurde. Die Forscher schlagen Alarm: Denn die eingeschleppte Schlangenart bedroht die einheimische Tierwelt.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

Fast 100 Kilo schwer und fünf Meter lang: Was Biologen und Naturschützer da tot auf ihrem Stahltisch in Florida präsentierten ist erschreckend. Nicht nur wegen der schieren Ausmaße - dieser weibliche Python ist der schwerste, der bisher in den Everglades gefangen wurde - sondern wegen der Bedrohung für das Ökosystem.

"Wir haben 122 Eier in dieser Schlange dokumentiert", sagte Biologe Ian Bartoszek in einer Pressekonferenz. "Ein durchschnittliches Gelege hat 43 Eier. Stellen Sie sich das vor: 122 Eier, die im Innern reifen."

Konkurrenz für Panther und Alligatoren

Burmesische Pythons gehören nicht nach Florida, haben sich aber in den vergangenen Jahren rasant verbreitet - sehr wahrscheinlich, nachdem Menschen ihre Haustiere dort freigelassen haben. Seither verwüsten sie die lokale Tierwelt des ohnehin labilen Sumpfgebietes - von Vögeln über Kaninchen und Opossums bis zu Wild. Dieses Tier, das schon im vorigen Dezember gefangen wurde, hatte zuletzt einen ausgewachsenen Weißschwanzhirsch verspeist. Bei der Obduktion fanden sich Hufe im Magen.

"Diese Tiere sind Großwildjäger, wie man sich bei der Größe vorstellen kann", klärt Bartoszek. "Sie sind in der Lage beachtlich große Beute zu erlegen." Der bedrohte einheimische Florida-Panther hat das Nachsehen. Und auch die Alligatoren, deren Lebensraum ohnehin durch menschliche Siedlungen eingeengt wird, haben ernstzunehmende Konkurrenz.

Wettlauf mit der Zeit

Die Naturschützer von der Conservancy for Southwest Florida machen seit fast zehn Jahren deshalb Jagd auf Pythons. Vor allem Weibchen zu fangen, ist wichtig, denn dann kann der Brutkreislauf unterbrochen werden. Mehr als 1000 Tiere sind bereits entfernt worden. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wie viele sind noch dort draußen, fragen sich die Naturschützer. Und welche invasive Art werden sie als nächstes finden?