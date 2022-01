Wegen umstrittener Impfregel Trucker demonstrieren in Ottawa Stand: 30.01.2022 20:44 Uhr

In Kanada haben Hunderte Trucker nach tagelanger Protestfahrt durchs Land die Hauptstadt Ottawa erreicht. Mit der Aktion demonstrieren sie gegen eine Corona-Verordnung der Regierung.

Nach einer tagelangen Fahrt durch Kanada ist ein Konvoi aus Hunderten Lastwagen am Wochenende in der Hauptstadt Ottawa eingetroffen, um gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften zu demonstrieren.

Empfangen wurde der sogenannte Freedom Convoy ("Konvoi der Freiheit") von Demonstranten, die sich bei Minustemperaturen zu Fuß vor dem Parlament versammelten, wie kanadische Medien berichteten. Insgesamt seien es Tausende Teilnehmer gewesen. Die Demonstranten blockierten den Berichten zufolge zeitweise Teile der Innenstadt.

Die Demonstranten schwenkten kanadische Flaggen und riefen "Freiheit". Auf Plakaten prangerten sie Premier Justin Trudeau und die Corona-Maßnahmen an. Die Polizei ist weiter in Alarmbereitschaft. Trudeau und seine Familie seien vorsorglich an einen geheimen Ort in der Hauptstadt gebracht worden, meldeten Medien.

Die Demonstranten schwenkten kanadische Flaggen. Bild: REUTERS

Polizei berichtet von Zwischenfällen

Die Polizei erklärte, sie untersuche Anzeigen, laut denen Impfgegner auf ein Kriegerdenkmal uriniert, auf dem Grab des unbekannten Soldaten getanzt und die Statue des kanadischen Helden Terry Fox für eine Kundgebung genutzt hätten. Einige Demonstranten hätten zudem Schilder und Flaggen mit Hakenkreuzen mit sich geführt.

Gestartet war der Konvoi am vergangenen Sonntag in British Columbia an der Westküste Kanadas. Er ist eine Reaktion auf eine im Januar in Kraft getretene Verordnung, nach der auch Lkw-Fahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen müssen. In den vergangenen Tagen habe sich der Fokus aber insgesamt auf staatliche Pandemiebeschränkungen ausgeweitet, schrieben kanadische Medien. Zahlreiche Menschen beteiligten sich etwa mit ihren privaten Fahrzeugen.

Impfvorschriften für Trucker Auslöser

Kritiker hatten mit Blick auf die neuen Impfvorschriften gewarnt, diese würden die ohnehin schon angespannten Lieferketten weiter stören. Die Vereinigung der kanadischen Lkw-Fahrer hatte den Berichten zufolge die Proteste jüngst verurteilt und erklärt, die meisten Fahrer seien geimpft.

Ein Großteil der kanadischen Bevölkerung unterstützt laut einer kürzlich veröffentlichen Umfrage die Pandemie-Maßnahmen. In Kanada sind mehr als 77 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.