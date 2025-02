Handelskonflikt US-Post will keine chinesischen Pakete mehr annehmen Stand: 05.02.2025 05:47 Uhr

Mitten im neuen Handelskonflikt zwischen Washington und Peking will die US-Post vorerst keine Pakete aus China und Hongkong mehr ins Land lassen. Das dürfte besonders Online-Händler wie Shein und Temu treffen.

Die Post in den USA will "vorübergehend" keine Pakete mehr aus China annehmen. Die Annahme von Pakete aus China und Hongkong werde bis auf weiteres ausgesetzt, teilte der US Postal Service (USPS) mit.

Die Post machte auf Nachfrage zunächst keine Angaben zu den Gründen. Die Änderung wird laut der Website aber keine Auswirkungen auf den Briefversand aus China und Hongkong haben.

Zollbefreiung auf Pakete mit geringem Wert aufgehoben

Bisher konnten chinesische Online-Händler Waren im Wert unter 800 Dollar zollfrei in die USA liefern. Mit Donald Trumps neuen Zöllen fiel das weg: Seit Dienstag ist ein Dekret des Präsidenten in Kraft, das Zollaufschläge in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus China erhebt - und zugleich die Zollbefreiung auf Pakete mit geringem Wert abschafft.

Mit dieser sogenannten De-Minimis-Regelung konnten chinesische Online-Händler wie Temu und Shein Artikel bisher in die USA liefern. Nun müssten auch diese Pakete durch den Zoll gehen.

Hälfte der De-Minimis-Sendungen aus China

Nach Schätzungen der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde importierten amerikanische Käufer und Unternehmen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres mithilfe dieser Lücke Sendungen aus der ganzen Welt im Wert von rund 48 Milliarden Dollar. Fast die Hälfte de De-Minimis-Sendungen kommt aus China, wie der China-Ausschuss des US-Kongresses im Juni 2023 berichtete.

Als Antwort auf die von US-Präsident Trump angeordneten Zölle auf Einfuhren aus China reagiert Peking mit Gegenzöllen - insbesondere auf fossile Energieträger. Wie das Finanzministerium in Peking mitteilte, sollen Zusatzzölle in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erhoben werden. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen soll demnach ein Zusatzzoll von zehn Prozent gelten. Die Zölle sollen demnach am 10. Februar in Kraft treten.