New York Mexikanisches Marineschiff rammt Brooklyn Bridge Stand: 18.05.2025 05:27 Uhr

Ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine hat die Brooklyn Bridge in New York gerammt. An Bord sollen sich mehrere Hundert Menschen befinden. Mindestens 20 sollen verletzt sein, drei von ihnen schwer.

Ein Segelschiff der mexikanischen Marine ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Mindestens 20 Menschen wurden ersten Berichten zufolge verletzt.

Drei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand, wie der Sender CNN und die New York Times unter Berufung auf die Feuerwehr berichteten. Medienberichten zufolge sollen sich knapp 280 Menschen auf dem Schiff befunden haben.

Alle drei Masten umgeknickt

Bei der Kollision wurden alle drei Masten des Segelschiffs "Cuauhtémoc" umgeknickt. Das Ausbildungsschiff sei bei dem Unglück beschädigt worden, bestätigte das mexikanische Marineministerium am späten Abend, Ortszeit, auf der Plattform X.

Auf unverifizierten Videobildern in sozialen Medien war zu sehen, wie ein Segelschiff bei der Durchfahrt unter der Hängebrücke mit dieser kollidiert und die Masten des Schiffes abknicken. Ein Rettungseinsatz war im Gange. Die New Yorker Polizei rief die Menschen auf, die Gegend um die Brücke zu meiden.

Die Brooklyn Bridge ist ein Wahrzeichen der Millionenmetropole und überquert den East River. Dabei verbindet sie die Stadtteile Manhattan und Brooklyn. Der Bau der Hängebrücke begann 1869 und wurde 1883 fertiggestellt.