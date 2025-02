Radikaler Regierungsumbau Musk treibt Entlassungen in US-Behörden voran Stand: 23.02.2025 02:31 Uhr

Tech-Milliardär Musk setzt seinen radikalen Kündigungskurs in US-Behörden fort. Alle Bundesangestellten müssen bis Montag erklären, was sie in der vergangenen Woche erledigt hätten - sonst droht ihnen die Kündigung.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat E-Mails an Bundesbedienstete geschickt. Darin werden sie aufgefordert, bis Montagabend ihre Arbeitsergebnisse der vergangenen Woche aufzulisten. Andernfalls riskierten sie ihren Arbeitsplatz, heißt es in den Schreiben.

Die E-Mail fordert die Beschäftigten auf, in fünf Stichpunkten zusammenzufassen, "was Sie vergangene Woche bei der Arbeit erreicht haben". Dabei sollen sie auch ihre Vorgesetzten in Kopie setzen. "Das Nichtbeantworten wird als Kündigung gewertet", drohte Tech-Milliardär Elon Musk, der von Trump mit der Senkung der Staatsausgaben beauftragt wurde, am Abend auf der Plattform X.

Die vom US-Büro für Personalmanagement versandte und von der Nachrichtenagentur AFP eingesehene E-Mail hat den Betreff "Was haben Sie vergangene Woche getan?". Darin werden die Bundesbediensteten zum Darlegen von "fünf Dingen" aufgefordert, die sie in der vergangenen Woche geleistet hätten.

Trump forderte mehr Aggressivität

Zuvor hatte Trump Musk auf seiner Online-Plattform Truth Social zu schärferen Schritten beim Behörden-Abbau aufgefordert. "Elon macht einen großartigen Job, aber ich würde gerne sehen, dass er aggressiver wird", schrieb Trump. "Erinnert Euch, wir müssen ein Land retten".

Auf einer Konferenz der US-Rechten in der Nähe der US-Hauptstadt Washington sagte Trump: "Wir entlassen alle unnötigen, inkompetenten und korrupten Bürokraten aus der Bundesbelegschaft. Das ist es, was wir tun." Er wolle "die besten Leute" behalten, nicht die "schlechtesten", behauptete er weiter.

Kritik von Gewerkschaft

Der Chef der Gewerkschaft AFGE, Everett Kelley, erklärte, Musk und die Trump-Regierung hätten wieder einmal "ihre völlige Missachtung der Bundesangestellten und der wesentlichen Dienstleistungen gezeigt", die diese für die US-Bürger erbringen würden. Er kündigte rechtliche Schritte an.

Zur Senkung der Staatsausgaben hatte Trump ein Gremium mit dem Namen DOGE (Department of Government Efficiency) gebildet, das an das Weiße Haus angeschlossen ist. Musk treibt dort den Umbau des Staatsapparats voran - inklusive Massenentlassungen.