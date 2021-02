Murmeltiertag in den USA Phil prophezeit: Es bleibt winterlich

Murmeltier Phil hat seine Vorhersage getroffen: Der Winter in den USA dauert noch sechs Wochen an. Um Phil die Prognose zu entlocken, riss ihn die Männertruppe des Groundhog Club frühmorgens aus dem Schlaf.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

"2020, das Jahr der Pandemie, hat sich für viele angefühlt, als müssten sie den gleichen Tag wieder und wieder erleben", so begrüßte Dan McGinley vom Punxsutawney Groundhog Club die Zuschauer und hatte kurz vor Sonnenaufgang dann eine frohe Botschaft aus Pennsylvania: "Es gibt nur einen Groundhog Day, nur einen Tag des Murmeltiers und der ist tatsächlich heute".

Wo sich voriges Jahr tausende Menschen gedrängt hatten, zeigten die Kameras heute nur eine verschneite Wiese unter dem immer blauer werdenden Winterhimmel. Wegen Covid 19 wurde aus der Schunkelparty mit Wettervorhersage eine Fernsehshow, die mit Jubel aus der Konserve versuchte, Zuversicht zu verbreiten - auch wenn Hauptdarsteller Punxsutawney Phil zunächst keine guten Nachrichten hatte: "Noch sechs Wochen Winter!".

"Der Seher unter den Sehern"

Die Herren vom Punxsutawney Groundhog Club, in schwarze Mäntel und Zylinder gekleidet, hatten den Nager aus seinem Baumstumpf geholt und aus dem Winterschlaf geweckt. "Der Seher unter den Sehern", so kündigten sie das Tierchen an, eine Art Erdhörnchen, das in Nordamerika sehr verbreitet und mit den Murmeltieren verwandt ist.

Sieht das Tier seinen Schatten, so will es die Legende, erschrickt es sich und zieht sich zurück in seinen Bau, das bedeutet: der Winter bleibt. Wäre es bedeckt gewesen und hätte Phil seinen Schatten nicht gesehen, hätte das umgekehrt einen frühen Frühling bedeutet.

Die Herren des Groundhog Club hören genau zu, was der verschlafene Phil ihnen zuflüstert. Bild: REUTERS

Ein Datum mit deutschen Wurzeln

Doch das Murmeltier, das angeblich über das ewige Leben verfügt, wollte seine Anhänger in schwierigen Zeiten nicht ungetröstet entlassen. Es habe außerdem gesagt, "nach dem Winter könnt ihr euch auf einen der schönsten und strahlendsten Frühlinge freuen, den ihr je erlebt habt", übersetzte Präsident Jeff Lundy.

Allerdings war Phils Prognose bisher eher unzuverlässig, die Trefferquote lag zuletzt bei 40 Prozent.

Seit über 130 Jahren wird im westlichen Pennsylvania der Groundhog Day gefeiert, der durch den gleichnamigen Film mit Bill Murray Anfang der 90er-Jahre weltberühmt wurde. Das Datum hat, so wird berichtet, hat deutsche Wurzeln: Am 2. Februar wird Mariä Lichtmess gefeiert, der Tag liegt auf halber Strecke zwischen Weihnachten und Frühlingssonnenwende.