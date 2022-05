Bericht Missbrauchsvorwürfe gegen US-Kirche Stand: 24.05.2022 04:24 Uhr

Ein Missbrauchsbericht erhebt schwere Vorwürfe gegen die größte protestantische Kirche in den USA. Demnach soll die Führungsebene über Jahrzehnte Missbrauch vertuscht haben.

Führungskräfte der Southern Baptist Convention, der größten protestantischen Konfession der USA, haben jahrelang Beschwerden über sexuellen Missbrauch durch Priester und Kirchenmitarbeiter unterdrückt. Eine zu Beginn der Woche bekannt gewordene Untersuchung ergab, dass sich Überlebende und Anwälte, die wegen sexuellen Fehlverhaltens Alarm schlugen, mit "Widerstand, Ausflüchten und sogar offener Feindseligkeit" auf höchster Leitungsebene der Kirche konfrontiert waren.

Die unabhängige Untersuchung war von der Kirche in Auftrag gegeben worden, nachdem sie 2019 von einem Missbrauchsskandal erschüttert worden war. Zeitungen hatten hunderte von vertuschten Fällen seit Ende der 1990er aufgedeckt. In dem am Sonntag veröffentlichten Bericht wird festgestellt, dass einige Kirchenführer kein Interesse an einer Untersuchung oder Veröffentlichung der Fälle hatten.

Mehr als 15 Millionen Mitglieder

Mehrere hochrangige Führungskräfte "besaßen Informationen über Missbrauchsvorwürfe und Gerichtsverfahren", die sie nicht mit anderen Mitgliedern des Exekutivkomitees teilten. Stattdessen "konzentrierten sie sich ausschließlich darauf, eine Haftung" der Kirche zu "vermeiden, ohne andere Überlegungen zu berücksichtigen".

Opfer wurden ignoriert, diskreditiert und ihnen wurde gesagt, dass keine Maßnahmen ergriffen würden, weil dies die Autonomie der einzelnen Kirchen verletzen würde - "selbst wenn dies bedeutete, dass verurteilte Missbrauchstäter ihren Dienst ohne Benachrichtigung oder Warnung an ihre derzeitige Kirche oder Gemeinde fortsetzten".

Der Bericht empfahl eine "aufrichtige Entschuldigung" bei den Betroffenen und eine umfassende Überarbeitung der Kirchen-Richtlinien zu sexuellem Fehlverhalten. Die Southern Baptist Convention hat Tausende Mitgliedsgemeinden und 15 Millionen Mitglieder, hauptsächlich im Süden der USA.