Im Alter von 39 Jahren Schauspielerin Michelle Trachtenberg gestorben Stand: 26.02.2025 20:24 Uhr

Die US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist in New York im Alter von 39 Jahren gestorben. Berühmt wurde sie durch Serien wie "Gossip Girl" und "Buffy - Im Bann der Dämonen". Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.

Die aus den Fernsehserien "Gossip Girl" und "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannte Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist im Alter von 39 Jahren gestorben.

Wie die New Yorker Polizei mitteilte, gingen Beamte am Morgen (Ortszeit) einem Notruf aus einem noblen Wohngebäude in der Stadt nach. Dort sei eine 39-jährige Person bewusstlos aufgefunden worden. Sie sei noch vor Ort für tot erklärt worden.

Die Todesursache werde von der Gerichtsmedizin ermittelt. Dass bei dem Tod eine andere Person eine Rolle spielte, wird laut Polizei nicht vermutet. Über Trachtenbergs Tod berichtete zuerst die Zeitung New York Post.

Als Kinderstar bekannt geworden

Trachtenberg war acht Jahre alt, als sie von 1994 bis 1996 die Rolle der Nona Mecklenberg in der Nickelodeon-Serie "The Adventures of Pete & Pete Nona" übernahm. Danach spielte sie die Hauptrolle in den Verfilmungen von "Harriet, die kleine Detektivin" und in der Realfilmversion von "Inspector Gadget" an der Seite von Matthew Broderick.

Im Jahr 2000 schloss sich Trachtenberg der Besetzung von "Buffy" an und spielte Dawn Summers, die jüngere Schwester der Titelfigur, die zwischen 2000 und 2003 von Sarah Michelle Gellar gespielt wurde. Trachtenberg hatte Gellar dafür gedankt, dass sie 2021 Position gegen Joss Whedon bezogen hatte, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen den "Buffy"-Showrunner erhoben worden waren. "Ich bin jetzt als 35-jährige Frau mutig genug, dies zu posten", schrieb sie in den sozialen Medien und verwies auf ein unangemessenes Verhalten seinerseits, das sie als jugendliche Schauspielerin erlebt hatte.

Trachtenberg hatte anschließend wiederkehrende Rollen in "Six Feet Under", "Weeds" und "Gossip Girl", wo sie die intrigante Erzfeindin der Gruppe, Georgina Sparks, spielte.