Unglück in Mexiko-Stadt Tote bei Einsturz einer Metro-Brücke

Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind laut Behörden mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die erst vor wenigen Jahren errichtete Brücke war zusammengebrochen, als gerade eine U-Bahn über sie fuhr.

In Mexiko-Stadt ist eine Brücke der Metro eingestürzt. Laut Behörden gab es bei dem Unglück mindestens 15 Tote und 70 Verletzte. Mexikanische Medien veröffentlichten Bilder von Überwachungskameras, die zeigen, dass die Brücke einstürzte, als gerade eine Bahn darüber fuhr.

Mindestens zwei Waggons stürzten zusammen mit Trümmern auf die Straße, auf der sich zum Zeitpunkt des Unglücks am späten Abend (Ortszeit) viele Autos befanden. Die Rettungskräfte versuchen derzeit, Menschen zu finden, die möglicherweise in Autos oder den Trümmern des Zuges eingeklemmt sind.

Reparaturen bereits zwei Jahre nach Eröffnung

Die Metro ist eines der wichtigsten Verkehrsmittel der mexikanischen Hauptstadt. Der erste Abschnitt wurde Ende der 1960er-Jahre eröffnet. In Teilen der Stadt fährt sie oberirdisch - wie am Unglücksort. Dort verläuft sie auf einem Viadukt in der Mitte einer mehrspurigen Straße. Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum begab sich zu Unglücksstelle im Süden der Stadt. "Ein Stützbalken hat nachgegeben", sagte sie vor Ort.

Das Unglück ereignete sich auf der Linie 12, der jüngsten Linie im U-Bahn-Netz der Stadt. Sie wurde erst 2012 eröffnet. Anwohner hatten Berichten zufolge bereits vor Jahren Schäden an Pfeilern entlang der Strecke angeprangert. Es hatte demnach auch Vorwürfe der Korruption beim Bau der Strecke gegeben. Bereits zwei Jahre nach Einweihung der Linie war der Betrieb für Reparaturen monatelang unterbrochen worden.