Befangenheit der Richterin Prozess um Maradonas Tod ist geplatzt Stand: 29.05.2025 20:44 Uhr

Eine Richterin soll ohne Erlaubnis eine TV-Dokumentation über den Fall der Fußball-Legende Maradona gedreht haben. Nach Befangenheitsanträgen trat sie zurück. Nun muss der Prozess gegen Mediziner und Pfleger neu aufgerollt werden.

Der Strafprozess gegen das medizinische Team der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona ist geplatzt. Die Richterin Julieta Makintach wurde wegen ihrer Mitarbeit an einem nicht genehmigten Dokumentarfilm für 90 Tage vom Dienst suspendiert, nachdem bekannt geworden war, dass sie ohne Genehmigung und Wissen ihrer Kollegen eine TV-Dokumentation über den Prozess gedreht hatte. In lokalen Medien tauchten ein Trailer und der Entwurf für eine erste Episode der Doku auf.

Im Gerichtssaal war der Trailer für die Miniserie "Göttliche Justiz" abgespielt worden. Darin war Makintach zu sehen, wie sie auf High Heels durch die Gänge des Gerichtsgebäudes eilte, während eine Erzählerstimme düstere Details von Maradonas Tod schilderte. Makintach benehme sich "wie eine Schauspielerin und nicht wie eine Richterin", hielt Staatsanwalt Patricio Ferrari der Juristin vor.

Die Anwälte der Angeklagten, der Nebenkläger und die Staatsanwaltschaft warfen der Richterin Befangenheit vor, woraufhin sie sich aus dem Verfahren zurückzog. "Richterin Makintach hat nicht unparteiisch gehandelt. Ihr Verhalten hat sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der Verteidigung geschadet", zitierte die Zeitung La Nación den Richter Maximiliano Savarino. Der bisherige Prozess wurde von den beiden verbliebenen Richtern für nichtig erklärt, wie der Fernsehsender TN berichtete, und muss nun neu aufgerollt werden.

Angeklagten drohen bis zu 25 Jahre Haft

Seit März stehen in San Isidro nördlich von Buenos Aires sieben Ärzte und Pfleger von Maradona vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque, seiner Psychiaterin Agustina Cosachov und einem Psychologen, einem weiteren Arzt, der medizinischen Koordinatorin der Krankenversicherung und zwei Pflegern Totschlag vor.

Alle Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu 25 Jahren.

Maradona starb an Herzinfarkt und Lungenödem

Maradona war am 25. November 2020 in einer privaten Wohnanlage im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt und an einem Lungenödem gestorben. Wenige Wochen zuvor hatte er sich einer Gehirnoperation unterzogen. Nach Einschätzung der Ermittler waren bei der häuslichen Pflege des gesundheitlich schwer angeschlagenen Weltmeisters von 1986 massive Fehler gemacht worden.

Die Fußball-Ikone soll dieses Jahr ein Mausoleum auf einem Tausend-Quadratmeter-Grundstück in Puerto Madero, einem Touristenviertel von Buenos Aires, erhalten. Es wird damit gerechnet, dass jährlich bis zu eine Million Menschen die Gedenkstätte besuchen.