US-Milliardenbetrüger Bernie Madoff mit 82 Jahren gestorben

Er betrog zahlreiche Prominente und sorgte mit 65 Milliarden US-Dollar Schaden für einen der größten Betrugsfälle der Geschichte: Nun ist Bernard "Bernie" Madoff in einem Gefängnis in North Carolina gestorben.

Der wegen einer der größten Anlagebetrugsfälle der Finanzgeschichte zu 150 Jahren Haft verurteilte US-Börsenmakler Bernard "Bernie" Madoff ist tot. Entsprechende US-Medienberichte bestätigten US-Justizbehörden auf Nachfrage.

Madoff verstarb im Alter von 82 Jahren in einem Klinikum eines Gefängnisses im US-Bundesstaat North Carolina, wo er seine Strafe verbüßte.

Verurteilung im Jahr 2009

Madoff gilt als Mastermind eines Finanzschwindels historischer Dimension. Er war im Dezember 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise festgenommen geworden und bekannte sich 2009 in elf Anklagepunkten schuldig, darunter Betrug und Geldwäsche. Seither saß er im Gefängnis.

Madoff hatte Investoren um Dutzende Milliarden Dollar gebracht, indem er mittels eines Schneeballsystems über Jahrzehnte vermeintliche Traumgewinne durch Geld neuer Anleger vortäuschte. Viele verloren ihre ganzen Ersparnisse. Zu seinen Opfern zählten Banken, Privatleute und Wohltätigkeitsorganisationen aus aller Welt.

Antrag auf vorzeitige Haftentlassung

Madoff hatte bereits im Februar 2020 in einem Interview mit der "Washington Post" geklagt, sterbenskrank zu sein und in der Corona-Pandemie einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt, dem jedoch nicht stattgegeben worden war. Sein Anwalt hatte damals erklärt, dass Madoff an einer tödlichen Nierenkrankheit leide und wahrscheinlich nur noch weniger als 18 Monate zu leben habe.