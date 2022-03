Biden unterzeichnet Gesetz USA machen Lynchjustiz zur Straftat Stand: 30.03.2022 08:49 Uhr

In den USA wird Lynchen nun als eigener Straftatbestand anerkannt und als Hassverbrechen eingestuft. US-Präsident Biden hat ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Es sieht eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft vor.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

Rassistischer Hass sei kein altes Problem, es sei ein hartnäckiges Problem, sagt US-Präsident Joe Biden. Und so soll das Gesetz, das er gestern unterzeichnet hat, nicht nur das Unrecht der Vergangenheit angehen, sondern in die Zukunft weisen.

Bis zu 30 Jahre Haft

Mit Bidens Unterschrift wird Lynchen in den USA zum eigenen Straftatbestand erhoben und als Hassverbrechen eingestuft. Wenn ein Mensch durch Lynchjustiz schwer verletzt oder getötet wird, können die Täter mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden. Zuvor hatten Senat und Abgeordnetenhaus das Gesetz nahezu einstimmig verabschiedet.

Über 4400 Menschen, vor allem afroamerikanische Männer, seien zwischen 1877 und 1950 gelyncht worden, sagte Biden bei der Unterzeichnung. Ihre "Verbrechen" seien gewesen: "Sie wollten wählen, zur Schule gehen, ein Unternehmen besitzen oder predigen."

Täter bislang oft nicht bestraft

Mobs aus vorwiegend weißen Männern folterten und töteten Schwarze, oft vor vielen Zuschauern, die das Geschehen fotografierten. Die Täter wurden in den allermeisten Fälle nicht bestraft. Lynchen diente dazu, Angst und Terror unter der schwarzen Bevölkerung zu verbreiten und auch nach der Abschaffung der Sklaverei die soziale Rangordnung abzusichern.

Fall Ahmaud Arbery

Zu den Fällen, die heute als Lynchmord verfolgt werden könnten, gehört der Tod von Ahmaud Arbery. Der junge Afroamerikaner wurde vor zwei Jahren in einem Wohngebiet in Georgia von drei weißen Männern in Autos verfolgt und erschossen. Nach Auffassung einer Jury spielte dabei rassistischer Hass eine Rolle.