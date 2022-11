Auch am Tag nach den Zwischenwahlen stehen keine klaren Mehrheiten fest. Im Rennen um Gouverneursamt und Senatssitz wird unter anderem in Arizona und Nevada weiter ausgezählt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Was könnten die Ergebnisse der Wahl für die Zukunft von US-Präsident Biden und Ex-Präsident Trump bedeuten? Einordnungen von ARD-Korrespondent Torben Börgers.

Bei entscheidenden Rennen, wie in Arizona und Nevada, werden weiter Stimmen ausgezählt, einschließlich Briefwahlstimmen. Es könnte noch Tage dauern, bis in den engeren Rennen klar ist, wer gewonnen hat.

Nach Zählung der Nachrichtenagentur AP ist die Frage, wer künftig die Mehrheit in den beiden Kongresskammern hält, weiter nicht entschieden.

Die Weigerung einiger Menschen, die Legitimität der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu akzeptieren, habe sich negativ auf die öffentliche Debatte ausgewirkt und das Vertrauen in das System verringert, sagte Margareta Cederfelt von der OSZE-Wahlbeobachtungsmission bei einer Pressekonferenz. Diese "unbegründeten Betrugsvorwürfe" hätten weiterhin "schwerwiegende Folgen, mit Schikanen und Drohungen gegen die Wahlhelfer".

Nach den Zwischenwahlen haben sich Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) besorgt über "weit verbreitete Desinformationen" gezeigt. Die Beobachter sprachen von "Drohungen gegen Wahlhelfer" und Aktionen, die darauf abzielten, "das Vertrauen der Wähler in den Wahlprozess zu untergraben, indem sie dessen Integrität unbegründet infrage stellen".

Biden sieht guten Tag für Demokraten

US-Präsident Joe Biden sieht die Zwischenwahlen in den USA als guten Tag für die Demokratie. Die Demokratie sei herausgefordert worden, aber das amerikanische Volk habe gesprochen. Es seien noch nicht alle Ergebnisse bekannt, sagt Biden in einer Rede. Aber die von vielen erwartete "rote Welle", also ein Durchmarsch der oppositionellen Republikanern, "das ist nicht passiert".