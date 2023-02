Schmelze in der Antarktis Meereis-Ausdehnung so gering wie nie Stand: 10.02.2023 14:24 Uhr

In der Antarktis gibt es so wenig Meereis wie noch nie seit Beginn der Satellitenbeobachtungen vor 40 Jahren. Der Tiefstand ist allerdings noch nicht erreicht, denn die Schmelzperiode dauert noch an - und Forscher schlagen Alarmi.

Die von Eis bedeckten Meeresflächen rund um die Antarktis sind aktuell so stark geschrumpft, wie zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen vor rund 40 Jahren hätte es noch nie so wenig Meereis gegeben wie heute, meinen Forschende. Besonders bedenklich sei das Rekordminimum, weil es noch deutlich vor Ende der sommerlichen Schmelzperiode auftritt.

Wie das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Meeresforschung mitteilte, seien nur noch 2,2 Millionen Quadratkilometer des südlichen arktischen Ozeans von Meereis bedeckt. Der Forschungs-Eisbrecher "Polarstern" berichtete demnach von nahezu eisfreien Verhältnissen auf der arktischen Bellingshausensee, wo ein Expeditionsteam gerade Informationen über vergangene Eis- und Warmzeiten sammelt.

Schmelze setzt sich Fort, Tiefstpunkt noch nicht erreicht

Den bisherigen Tiefststand seit Aufzeichnungsbeginn, etwa 2,27 Millionen Quadratkilometern am 24. Februar 2022, hätte man also bereits unterschritten. Es sei durchaus möglich, in diesem Jahr während der sommerlichen Schmelzperioden eine noch geringere Eisabdeckung zu erreichen. "Da die Meereisschmelze in der Antarktis voraussichtlich bis in die zweite Februarhälfte weiter andauert, können wir heute noch nicht sagen, wann der neue Negativrekord erreicht sein wird und wie viel Meereis bis dahin noch zusätzlich schmilzt", erklärte der Meereisphysiker Professor Christian Haas.

Das Meereis in der Arktis habe, so Haas, in den letzten sechs Jahren besonders stark abgenommen. Diese Entwicklung sei "sehr erstaunlich, weil sich die Eisbedeckung in den 35 Jahren davor kaum verändert hatte." Es sei unklar, ob diese Entwicklung darauf hin deute, dass bald kein sommerliches Meereis mehr in der Arktis vorhanden sein könnte.

"Polarstern" treibt durch eisfreie Gewässer

AWI-Expeditionsleiter und Geophysiker Professor Karsten Gohl ist seit 1994 bereits zum siebten Mal in dieser Region. Er sagte: "Eine solche extreme eisfreie Situation habe ich hier zuvor noch nicht erlebt." Das Forschungsteam auf der "Polarstern" hätte zwar durch das wenige Eis gute Arbeitsbedingungen, aber der rasante Wandel der Eisflächen sei bedenklich.

Das Ausmaß der starken Schmelze sei besonders auffällig, wenn man einen Blick in die Geschichtsbücher werfe: So sei im Südsommer vor 125 Jahren das belgische Forschungsschiff "Belgica" in genau jenem Gebiet für mehr als ein ganzes Jahr unfreiwillig im massiven Packeis eingefroren, in dem die "Polarstern" heute komplett frei von Eis operieren könne.

Die Forschenden des AWI und der Universität Bremen stellen ihre Daten auf dem sogenannten Meereisportal zur Verfügung. Die Seite gibt Überblick über die aktuelle Entwicklung der Eisabdeckung. Demnach gelten September und Oktober als Höhepunkt des Zufrierens der Meere, im Februar erreiche das Eis dann seine niedrigste Abdeckung. Bei ihrer maximalen Ausdehnung betrage die Meereisbedeckung in der Antarktis im Allgemeinen zwischen 18 und 20 Millionen Quadratkilometer.