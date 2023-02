Party nach der Corona-Pandemie Der Karneval regiert wieder in Rio Stand: 19.02.2023 15:46 Uhr

Rio tanzt, Rio schwitzt: Das Wochenende steht die brasilianische Metropole im Bann des Karnevals. Die Blocos messen sich im Sambodrom, doch gefeiert wird überall. Gänzlich unpolitisch blieb es in diesem Jahr nicht.

Das gesamte Wochenende steht in Rio de Janeiro im Zeichen des Karneval. Zehntausende Menschen auf den Tribünen und den Logen des Sambodrom sowie Millionen vor dem Bildschirm verfolgen für die Umzüge auf dem überdimensionalen Laufsteg.

Die zwölf Top-Schulen treten heute und bis in den frühen Montagmorgen auf. Gewürdigt wurden unter anderem bekannte Samba-Komponisten und -Sänger. Am Freitag und Samstag widmeten die Sambaschulen ihre Umzüge etwa der Geschichte des Wettbewerbs, afrikanischen Gottheiten und dem Amazonasgebiet. Tradition und Wandel werden kombiniert: Mit der Schule "Arranco do Engenho de Dentro" defilierte zum ersten Mal ein Mann als Fahnenträger.

Ingesamt genehmigte die Stadt 445 Umzüge von Karnevalsgruppen - sogenannten Blocos - von Nachbarschaftsgruppen bis zu "Mega-Blocos".

Geschmückte Tänzerinnen begleiten einen kunstvoll gestalteten Wagen durch das Sambadrom. Bild: EPA

Der Stadtschlüssel für "König Momo"

Der Karneval von Rio gilt als "größte Party der Welt". Sie hatte am Freitagnachmittag mit der symbolischen Übergabe des Stadtschlüssels an "König Momo" begonnen. Dabei formulierte Bürgermeister Eduardo Paes auch einige politische Botschaften. Nach zwei Jahren, in denen die Corona-Pandemie das Fest verhindert oder eingeschränkt hatte, sagte er: "Dank der Wissenschaft, der Medizin, des öffentlichen Gesundheitssystems und derjenigen, die sich geimpft haben, können wir wieder das Leben feiern, uns im Karneval von Rio treffen."

In den vergangenen beiden Jahren war der Straßenkarneval abgesagt worden, die Umzüge im Sambodrom hatten nach einer Verschiebung zumindest im April 2022 schon einmal wieder stattgefunden.

Der Karnevalskönig Momo - bürgerlich Djferson Mendes da Silva (li) - erhält von Eduardo Paes, dem Bürgermeister Rio de Janeiros, den Schlüssel der Stadt. Bild: dpa

Ein "Karneval der Demokratie"

Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia am 8. Januar rief Bürgermeister Paes zudem den "Karneval der Demokratie" aus. Es sei notwendig, die Demokratie zu feiern, sagte Paes am Freitag. "Einmal mehr haben sich die brasilianische Bevölkerung und die brasilianischen Institutionen als stärker erwiesen."

Ein ungeschriebenes Gesetz besagt eigentlich, dass im Karneval auf allzu politische Botschaften verzichtet wird.

Rio rechnet mit mehr als fünf Millionen Besuchern

Für die brasilianische Metropole ist das ausgelassene Fest im Hochsommer der Südhalbkugel auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. In diesem Jahr werden wieder mehr als fünf Millionen Besucher erwartet. Die Stadt erwartet Einnahmen von umgerechnet rund 810 Millionen Euro. Die Hotels verzeichneten eine Auslastung von mehr als 90 Prozent.

Auch in Recife, Salvador und São Paulo begeistert der Karneval die Massen - aber Rio de Janeiro bleibt das Aushängeschild des brasilianischen Karnevals.