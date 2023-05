Extreme Temperaturen Waldbrände und Überschwemmungen in Kanada Stand: 06.05.2023 11:47 Uhr

Im Westen Kanadas werden momentan ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Die Folge: Waldbrände - aber auch Überschwemmungen. Und die Lage könnte sich noch weiter zuspitzen.

Hohe Temperaturen sorgen im Westen Kanadas derzeit für zahlreiche Waldbrände. In der Provinz Alberta gibt es den Behörden zufolge mehr als 100 Feuer, von denen über 30 außer Kontrolle sind. Mehr als 13.000 Menschen mussten bisher ihre Häuser verlassen.

Grund für die Waldbrände sind Temperaturen, die mancherorts bis zu 15 Grad über dem Durchschnitt liegen. Der Wind und die Trockenheit begünstigen die Ausbreitung der Flammen.

In diesem Jahr bereits 348 Feuer

Während einige der Brände nur zwölf Hektar groß seien, erstreckten sich andere über Flächen von Tausenden Hektar. Christie Tucker von Alberta Wildfires sagte, seit Januar habe es 348 Brände gegeben, denen 25.000 Hektar Wald zum Opfer gefallen seien. "Das ist für die Jahreszeit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren", so Tucker.

Entwarnung nicht in Sicht

In der westlichen Nachbarprovinz British Columbia ist durch die Rekordtemperaturen der Schnee so schnell geschmolzen, dass in einigen Orten die Flüsse über die Ufer traten. Es mussten Straßen gesperrt werden, zudem wurden Häuser überschwemmt.

Für die nächsten Tage und Wochen werden weiter starker Wind und hohe Temperaturen erwartet, so dass sich die Situation noch verschärfen könnte.